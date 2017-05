Jau var nobalsot pašvaldību vēlēšanās

Pirmsvēlēšanu gaisotnē. Līvēniete Rita Bauere ar Līvu vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāju Lidiju Rutkovsku (centrā) un locekli Vilhelmīni Lāci pārrunā gaidāmos laikapstākļus, nevis spriež, par ko un kā balsot. Foto: Marta Martinsone - Kaša Līvēniete Rita Bauere ar Līvu vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāju Lidiju Rutkovsku (centrā) un locekli Vilhelmīni Lāci pārrunā gaidāmos laikapstākļus, nevis spriež, par ko un kā balsot.

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņi jau vaļā. Vakar pēcpusdienā no pieciem līdz astoņiem jau varēja nobalsot iepriekš. Arī šodien un rīt varēs balsot. Sestdien vēlēšanu dienā līdz pat pulksten 12 vēlēšanu iecirkņos pieņem iesniegumus no vēlētājiem balsošanai viņa atrašanās vietā, ja viņi veselības dēļ nevar ierasties iecirknī. “Pāris vēlētāju interesējās par nobalsošanu mājās, arī par iespēju nobalsot iepriekš. Citādi iecirknī ir klusi. Ar sarakstiem un programmām iepazīties speciāli uz iecirkni vēl neviens nav bijis. Tie, kuri nāk uz bibliotēku, ieskatās vēlēšanu materiālos,” pastāsta Amatas novada Līvu vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja Lidija Rutkovska un piebilst, ka parasti vēlēšanās komisija mājās apmeklē ne vairāk par desmit balsotājiem. Līvu iecirknī nākamo novada vadību vēlēs Līvu ciemata, kā arī Meijermuižas, Agras, Kārļu iedzīvotāji. Lidija Rut­kovska atgādina, ka katram tomēr vēlreiz vajadzētu pārliecināties, vai jābalso tieši tajā iecirknī, kas tuvāk mājām.

Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido cēsniekus vēlreiz informē, ka pilsētā ir par vienu vēlēšanu iecirkni vairāk. Šajās vēlēšanās jauns iecirknis darbosies Cēsu 2.pamatskolā, Gaujas ielā, un balsotājiem laikus jāpārliecinās, kurš ir viņu iecirknis, jo citā nobalsot nevarēs. Tas vēlēšanu iecirknis, kas Cēsīs parasti ir Pastariņa sākumskolā, šogad atrodas domes ēkā otrpus ielai.

Nelielas pārmaiņas arī citos novados. Lai vēlētājiem būtu ērtāk, Jaunpiebalgā vēlēšanu iecirknis iekārtots kultūras namā, nevis, kā pierasts, domes ēkā, Augšlīgatnē vēlētājus gaidīs nevis bērnudārzā, bet jaunatvērtā kultūras nama ēkā, Inešos savukārt pagasta jauniešu centrā, nevis pagasta pārvaldē.

Tikai dažos vēlēšanu iecirkņos ir problēmas iekļūt vēlētājiem ar kustību traucējumiem. Amatas novadā – Nītaures iecirknī, Cēsu novadā – iecirknī Valsts ģimnāzijā, Priekuļu novadā – Jāņmuižas bērnudārzā, Vecpiebalgas novadā – Dzērbenes pagasta pārvaldē.

“Pirms vēlēšanām jau vienmēr cilvēki apspriežas, par ko vēlēt. Ir tādi, kuri saka, ka balsot vispār neies, bet skaidri zināms, ka tā tikai tāda runāšana, jo vienmēr tā teikuši, bet balsojuši. Katrs jau izvēli izdara pats. Es zinu, par ko balsošu,” saka līvēniete Rita Bauere. Viņa ienākusi bibliotēkā un ar komisijas locekli Vilhelmīni Lāci pārrunā, ka dārzā beidzot viss sācis augt, bet atkal sola aukstu laiku, kā arī atceras, kā kādreiz balsots vēlēšanās.

Vilhelmīne vēlēšanu komisijā strādā jau vairāk nekā 50 gadu. Viņa ar smaidu atminas, kā kādreiz komisijas locekļi katrs savā stūrī sēdējis un skaitījis biļetenus. “Tagad daudz vienkāršāk, dators daudz palīdz. Ja šaubāmies par krustiņu, var ekrānā palielināt, pārliecināties,” pārdomās dalās līvēniete un piebilst, ka gadu gaitā bijuši dažādi laiki un prasības. “Kad vajadzēja, lai gandrīz simts procenti balsstiesīgo nobalsojuši, braukājām pa mājām un vedām uz iecirkni. Reiz pēc vēlēšanām kopsaimniecības kantorī ienāca kāds strādnieks un bailīgi prasīja, vai viņš vakar bijis balsot. Kad pateicu, ka bijis gan, bija laimīgs. Tāds bija laiks,” saka Vilhelmīne Bauere un ir pārliecināta, ka novadniekiem nav vienalga, ko ievēl domē, ko tā dara.

“Laikapstākļi vēlētāju aktivitāti vismaz pie mums ietekmē maz. Tie, kuri grib piedalīties, nāk un balso. Ir tādi, kuri novēl iepriekš,” saka Lidija Rutkovska. Līvu vēlēšanu iecirknī jābalso 915 balsstiesīgajiem. Komisijas priekšsēdētāja atzīst, lai arī novadniekiem ir svarīgi, ko ievēl do­mē, ka var balsot par pazīstamiem cilvēkiem, tomēr daudzi ir ārzemēs, daudzi strādā citur Lat­vijā un pamazām vien zaudē saikni ar dzimto vietu, arī interesi par vietējo varu.

Pēdējos gados vēlēšanās balsošanas kārtība nav mainījusies. Latvija ir viena no retajām valstīm, kur deputāta kandidātam listē var pievilkt krustiņu vai viņa vārdu izsvītrot, tā ietekmējot viņa vietu sarakstā.

“Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID),” atgādina Līga Dzemi­do un vēlreiz vēlētājiem paskaidro, ka vēlēšanu liste nav domāta radošiem darbiem. “Rombs paredzēts, lai tajā precīzi iezīmētu krustiņu – tā dodot papildu balsi izvēlētajam kandidātam. Rombā nedrīkst ierakstīt “jā”, uzzīmēt smaidiņu, ievilkt ķeksīti vai svītriņu, jo šādas atzīmes nebūs derīgas. Ja kādam kandidātam neuzticaties vai uzskatāt, ka tādam domē nav, ko darīt, viņa vārdu un uzvārdu var izsvītrot, svītrojuma līnija nedrīkst skart rombu. Tas tāpēc, ka vēlēšanu biļeteni tiks skaitīti elektroniski un katra lieka zīme komisijai jāpārbauda.”

Līvēniete Rita Bauere, apskatījusi balsošanas biļetenus, vērtēja, ka listes ir ļoti mazas un robs, kurā jāievelk krustiņš, niecīgs. “Vecākiem cilvēkiem nebūs viegli. Citās vēlēšanās, piemēram, kad vēlēja Saeimu, biļeteni bija divreiz lielāki,” bilst vēlētāja un atzīst, ka tas tikai tāds sīkums. Sva­rīgākais jau tas, ka vēlētāji starp savējiem izraugās tos, kuri vadīs novadu, kam uzticas, kuru darbus un idejas novērtē.

Šodien iepriekš var nobalsot no plkst. 9 līdz 12, rīt no plkst. 10 līdz 16. Sestdien Lat­vi­jas pašvaldību vēlēšanas, vēlēšanu iecirkņi atvērti no plkst. 7 līdz 22.