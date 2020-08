Jau drīz Spāru svētki

Visi četri. Daudzdzīvokļu māja Saules ielā burtiski aug pa dienām, un tai jau samontēti visi četri stāvi. Foto: Jānis Gabrāns Daudzdzīvokļu māja Saules ielā burtiski aug pa dienām, un tai jau samontēti visi četri stāvi.

Topošajai daudzdzīvokļu mājai Saules ielā, ko būvē “Siguldas Būvmeistars”, jau uzbūvēti visi četri stāvi. Vairs aiz kalniem nav spāru svētki.

Kad par šo objektu rakstījām maija beigās, tas bija ieguvis vien pagraba stāva aprises. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Purgailis norāda, ka darbi notiek plānotajos termiņos, lai augusta vidū varētu svinēt simboliskos Spāru svētkus.

Būvlaukumā paveiktais uzskatāmi parāda, ka uzņēmumam ir pieredze daudzdzīvokļu namu būvē. Objektā tiek piegādāti jau gatavi ārsienu paneļi ar trīs slāņu siltumizolāciju, instalācijas kanāliem. Paneļu ārējā fasāde nokrāsota atbilstoši arhitektu iecerēm. Līdztekus sienu būvei notika balkonu montāža, iekšējo starpsienu izbūve, instalācijas ierīkošana, grīdu betonēšanas un citi darbi, bet, kad būs uzlikts jumts, sāksies iekšējās apdares darbi. Pēc mājas montāžas pabeigšanas tiks veikta apkārtnes labiekārtošana, apzaļumošana, infrastruktūras – ielu, stāvlaukumu – izbūve, apgaismojuma ierīkošana.

“Mūsu princips palicis nemainīgs – ēka jāuzbūvē vienā sezonā,” stāsta J. Purgailis un atgādina: “Mūsu pieredze, būvējot mājas Siguldā, parāda, ka to var izdarīt, ja viss būvniecības process ir precīzi izstrādāts. Ārsienu paneļi, ko atved, tūlīt tiek iemontēti, objektā nekrājas būvmateriālu kaudzes. Katrs darbinieks zina, kas būvniecības gaitā viņam jādara.”

Garāmgājēji un blakus māju iedzīvotāji var vērot, kā no zemes tiek atbrīvots betona bunkurs, kas līdz šim bija paslēpts zem zemes kaudzes. J. Purgailis norāda, ka šis ir “mantojums”, ar ko viņiem jāsamierinās: “Mēs būtu priecīgi, ja to varētu nojaukt, tur būtu vieta vēl vienai mājai, bet to izdarīt nav iespējams. Savulaik to cēla kā bumbu patversmi, un var teikt, ka tā tiešām pildītu šo uzdevumu. Šo objektu atraksim no zemes, notīrīsim, nokrāsosim sienas, un ap to būs auto stāvvietas. Iekšpusi šo­brīd izmantojam kā savu bāzi, kur būvnieki var veikt dažādus montāžas un citus darbus. Citviet to nāktos darīt zem klajas debess. Bunkurs kalpo arī kā noliktava. Visticamāk, šādiem nolūkiem tas kalpos līdz brīdim, kamēr būs uzceltas visas plānotās ēkas, pēc tam bunkurā tiks ierīkotas auto stāvvietas.”

Jau rakstīts, ka kopumā “Siguldas Būvmeistars” te iecerējis uzbūvēt četras mājas un atbilstoši plānam nākamo vajadzētu celt nākamajā vasarā. Informācija mājas lapā cesumajas.lv liecina, ka daļa dzīvokļu topošajā mājā jau rezervēta. J. Purgailis norāda, ka joprojām katru dienu tiek saņemti interesentu zvani par iespējām tikt pie dzīvokļa, nopērkot vai izīrējot. Dzīvoklis tiek uzskatīts par izīrētu vai pārdotu, kad ar topošo īpašnieku parakstīts līgums un iemaksāta drošības nauda. Uzņēmuma pārstāvis atgādina, ka viņi ar lielu reklāmu šobrīd nenodarbojas: “Uzbūvēsim pirmo māju, tā vislabāk kalpos kā reklāma mūsu darbam.”

Darbus plānots pabeigt novembrī, lai jau ar decembri cilvēki varētu pārcelties uz jaunajiem mitekļiem.