Jau 50. Sāremā rudens

Sportiskās brīvdienas. “Noskrien Cēsis” skrējēji pirmo reizi startēja Sāremā trīs dienu sacensībās un ir patīkami pārsteigti par tur valdošo īpašo gaisotni. Foto: no albuma “Noskrien Cēsis” skrējēji pirmo reizi startēja Sāremā trīs dienu sacensībās un ir patīkami pārsteigti par tur valdošo īpašo gaisotni.

Cēsu puses aktīvākajiem skrējējiem Igaunijas salā Sāremā notiekošās trīs dienu skriešanas sacensības vairs nav jaunums.

Šis notikums Igaunijā esot gluži vai kulta statusā, stāsta sporta kluba “Ašais” vadītājs un treneris Austris Āboliņš, kurš savējos turp sāka vest pirms 11 gadiem.

Šogad sacensības notika jau 50.gadu, pulcējot aptuveni tūkstoti dažāda vecuma dalībnieku, tostarp visus labākos Igaunijas skrējējus. Šo sacensību formāts no citām atšķiras, proti, dalībnieki piedalās skrējienos trīs dienas, rezultāti tiek summēti, tā nosakot vietu sadalījumu. Pieau­gušo konkurencē dalībniekiem trīs dienās jānoskrien maratons, kas tiek sadalīts šādi: 10 km + 16,195 km + 16 km. Trešajā dienā desmit labākie pieaugušie pēc divu dienu summas distancē dodas pēc iedzīšanas principa, proti, katrs nākamais startē ar to laika atstarpi, cik atpaliek no līdera. Un dažas sekundes pēc desmitā distancē dodas visi pārējie.

SK “Ašais” līderis Roberts Glazers pirmo gadu startēja pieaugušo konkurencē un bija uzlicis mazo mērķi iekļūt šajā pirmajā desmitā pēc divām dienām, kas viņam arī izdevās, Roberts distancē devās kā astotais. Šajā dienā distancē uzrādījis trešo labāko laiku, finiša līniju R. Glazers šķērsoja kā septītais, tikai 1,3 sekundes atpaliekot no labāko sešnieka. Savā vecuma grupā viņam pārliecinoša uzvara.

Interesanti, ka starp ātrākajiem 100 no Latvijas vien divi – Roberts un Alise Petrova no Rīgas”Skriešanas skolas”, kurai 54. labākais rezultāts. Vērts atzīmēt, ka otrs ātrākais no Latvijas vīriešu konkurencē bija Nauris Spalviņš no kluba “Noskrien Cēsis”, kuram 116.rezultāts.

Kopumā Latvijas skrējēji pārstāvēti samērā maz, vairums no mūsu novada, sporta kluba “Ašais”, “Noskrien Cēsis”, “OK Meridiāns”, vēl pa kādam individuālajam dalībniekam.

Žanna Vanaga no “Noskrien Cēsis” saka, ka viņu komandai tā bijusi debijas reize Sāremas skrējienā: “Bijām no “Ašajiem” vairākkārt dzirdējuši labus vārdus par šo skrējienu, vairākus gadus tam briedām, līdz pavasarī nolēmām – braucam! Tagad var teikt, ka tā bija pareiza izvēle, jo tas ir patiešām lielisks pasākums! Tās nav ierastās sacensības, kad noskrien savu distanci un vakarā esi mājās. Tā bija kā neliela trīs dienu treniņnometne ar domubiedriem, arī kā nelielas brīvdienas un ekskursija uz rudenīgo Igauniju.”

Stāstot par sacensībām, Žanna atzīst, ka visi bijuši pārsteigti par sirsnīgumu, kas valda. Tur ir tikai skriešana, nav nekādu lieku tirdz­niecības punktu.

“Ja runājam par sportisko pusi, igauņi pamatīgi pārsteidza, viņi bija ļoti ātri, tur ir neticami ātrumi, tur nebrauc tā vienkārši paskriet,” atzīst Ž. Vanaga. “Tas arī mums lika nedaudz iespringt. Man patika, ka trijās dienās izskrien maratonu un, saliekot kopā visu trīs dienu rezultātus, provizoriski redzi savu rezultātu šajā distancē. Noskriet maratonu trijās dienās ir vieglāk, nekā visu veicot uzreiz.”

Mājās visi atgriezušies ar piemiņas medaļām un vispozitīvākajiem iespaidiem. Jautāta, vai arī nākamgad šo skrējienu jau ierakstījuši kalendārā, Ž. Vanaga saka, ka, mājup braucot, par to runājuši un labprāt atgrieztos, bet esot arī citas sacensības, ko varētu izmēģināt, piemēram, Kuršu kāpas skrējiens Lietuvā, kas arī notiek rudenī. “Ja nu paši neatbrauksim uz Sāremā, tad kāds cits no mūsu pulka, jo esam jau šo notikumu izreklamējuši!” piebilst viņa.

Vēl var piezīmēt, ka V75 grupā, kur skrien vispieredzējušākie dalībnieki, uzvaru izcīnīja cēsniekiem zināmais Igaunijas kluba “Hermes” pārstāvis Jāns Vel­mans, kurš regulāri startē skrējienā “Jānis un Jānītis” un tiek sveikts kā Jānis.

Jauniešu konkurencē jāveic 8,44 km (2 km+ 3,24 km+ 3,2 km). Te pirmajā simtiņā tikai seši Latvijas skrējēji, no viņiem četri pārstāvēja SK “Ašais”, viens – Amatas pamatskolu.

Jauniešu skrējienā absolūtajā vērtējumā Teodors Godiņš 12. vietā, savā P14 grupā izcīnot trešo vietu, bet Roberts Cercins 14., savā grupā 10.vieta. P11 grupā 10.vietā Krišjānis Platacis (Atamtas pamatskola).

Meiteņu vērtējumā Annija Cercina 12.vietā, savā grupā T11 viņai 4.vieta. Luīze Rajecka, kurai šī bija debija Sāremā, kopvērtējumā 15., bet savā grupā T14 viņai 5.vieta. Agnese Volmane T16 grupā 7.vietā.

R. Glazers un T. Godiņš kopā ar treneri A. Āboliņu šajā nedēļā atkal devušies uz Igauniju, lai Latvijas izlases sastāvā startētu Baltijas komandu čempionātā krosā. Atgādināsim, ka Latvijas čempionātā R. Glazers U20 grupā kļuva par čempionu, bet T. Godiņš U16 grupā krosā veselības dēl nestartēja, taču pēc treneru padomes lēmuma iekļauts izlasē, jo ir Latvijas čempions 2000 m skrējienā stadionā.