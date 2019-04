Jāņmuižā iekļūts kādā dārza mājā, no kuras nozagtas dažādas mantas

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 86 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 8 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viena cietusi persona. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnu vadītājs. Noformēti 102 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes noteikumu jomā, no kuriem 56 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

25.aprīlī saņemta informācija, ka laika posmā no 24.aprīļa līdz 25.aprīlim Priekuļu novadā Priekuļu pagastā Jāņmuižā notikusi zādzība. Sabojājot ieejas durvis un slēdzeni, iekļūts kādā dārza mājā, no kuras nozagtas dažādas mantas. Materiālie zaudējumi 67 eiro. Tiek skaidroti notikušā apstākļi. Uzsākts kriminālprocess.

25.aprīlī Pārgaujas novadā Straupes pagastā, Straupē, konstatēts, ka laika posmā no pulksten 01:00 – 09:00, nenoskaidrota persona, atlaužot automašīnas “MAN” degvielas bākas vāku, nozaga degvielu 500 litri. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, skaidro notikušā apstākļus.

25.aprīlī saņemta informācija, ka laika posmā no 23. – 25.aprīlim Burtnieku novadā Valmieras pagastā Valmiermuižā no kāda īpašuma nozagta automašīna “Ford Transit”. 25.aprīlī meklētā automašīna atrasta uz autoceļa braucot no Valmiermuižas uz Pidriķiem 5.kilometrā, ceļa malā sadegusi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

25.aprīlī pulksten 09:03 Valmierā, Stacijas un Brenguļu ielu krustojumā, kāda sieviete ar automašīnu “Opel” veicot nogriešanās manevru pa kreisi uzbrauca, kādai gājējai – 1941.gadā dzimušai sievietei, kura nogādāta medicīnas iestādē.