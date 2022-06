Jāmāk pašaizsargāties

Arī sievietēm jāprot. “Mārkulīču” saimnieks Vilnis Jaunzems klausītājām mācīja, kā pareizi turēt dažādus ieročus. Foto: Anna Kola “Mārkulīču” saimnieks Vilnis Jaunzems klausītājām mācīja, kā pareizi turēt dažādus ieročus.

Rūpējoties par mūsu pašu sieviešu drošību un sagatavotību situācijās, kad nākas pašaizsargāties, Straupes pagasta “Mārkulīčos” notika informatīva lekcija sievietēm “Esi droša visās situācijās!”.

Latvijas Mednieku savienības Nacionālās padomes priekšsēdētājs Vilnis Jaunzems interesentēm stāstīja, kā rīkoties situ­ācijās, kas nav ierastā ikdiena, kā rīkoties, kad līdzās ir šaujam­ierocis, ko darīt ar atrastu ieroci. Uz pasākumu sanākušajām klausītājām bija iespēja paturēt ieročus rokās, pārliecināties, cik patiesībā tie sver, daži pat ap trīs kilogramiem.

Kāda klausītāja painteresējās, vai šodien dzirdētās zināšanas paliks atmiņā brīdī, kad tiešām būs kritiska situācija, kurā jāprot apieties ar šaujamieroci, un V.Jaunzems vienkārši atbildēja: “Noteikti viss būs aizmirsies!” Ar to šaušanas profesionālis domāja faktu, ka ar lekcijas noklausīšanos vien ir par maz, nepieciešams treniņš. Pēc viņa stāstītā šaušanā ļoti svarīgas ir 0,2 sekundes, kas ir laiks smadzeņu darbības nobīdē starp maņu orgānu uztverto informāciju un to, kā smadzenes to apstrādā. Līdz ar to jebkas, ko redzam, dzirdam, patiesībā ir noticis jau pagātnē – pirms šīm 0,2 sekundēm. Tāpat V.Jaunzems norādīja, ka gandrīz katrs ierocis šau­šanai jātur mazliet citādi.

Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļod­niece stāstīja par 72 stundu izdzīvošanas somu un nepieciešamību vismaz sagatavot sarakstu, ko darītu negaidītā krīzes situ­ācijā.

“Visvienkāršākaisir iztēloties, ka dodamies trīs dienu pārgājienā mežā – ar nakšņošanu, gatavi dažādiem laikapstākļiem, rēķinoties, ka ēdienu gatavojam turpat uz vietas. Jāpadomā par bērniem nepieciešamo, piemēram, autiņbiksītēm, citi nedrīkst aizmirst par medikamentiem, ja tādi ir jālieto ikdienā,” par 72h somas saturu vienkāršoti paskaidroja B.Bļodniece.

Sarunas noslēgumā sievietes par to, kā sevi sagatavot psiholoģiski un kā tikt galā ar spriedzi krīzes brīdī, pamācīja sociālā darba speciāliste Skaidrīte Asta­hovska – Eglīte. “Jebkurā situ­ācijā jāatceras vismaz kaut kas pozitīvs. Piemēram, ārā šodien nelīst – labi. Vai arī, mani bērni ir tepat pie manis – labi,” tā S.Astahovska-Eglīte.

Pasākuma rīkotāja Elīna Stapulone noslēgumā izteica cerību, ka šīs lekcijas varētu kļūt par lekciju sēriju visā Latvijā, jo pirmā lekcija parādīja, ka sievietēm šī tēma patiesi ir aktuāla un interesē.