Ja noticis ceļa negadījums

Gada tumšais laiks rada papildu riskus uz ceļa, nepietiekamā redzamība, slidenā brauktuve var novest pie lielāka vai mazāka ceļu satiksmes negadījuma. Vislielākais satraukums, kad kas tāds notiek pirmo reizi, jo nezinām, kā rīkoties. Tāpēc noderēs apdrošinātāju un satiksmes drošības ekspertu padomi.

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums (CSNg), apstādiniet auto un ieslēdziet avārijas signālu, tā brīdinot citus autovadītājus uzmanīties, lai arī viņi neiekļūst negadījumā. Ja negadījums noticis diennakts tumšajā laikā, kāpjot no mašīnas, lai apzinātu negadījuma sekas, ieteicams uzvilkt gaismu atstarojošo vesti. Arī Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka piespiedu apstāšanās gadījumā nepietiekamas redzamības apstākļos un diennakts tumšajā laikā, izejot uz brauktuves vai atrodoties uz nomales, jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Ja satiksmes negadījumā ir cietušie, nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112, precīzi pasakot, kur noticis negadījums, kas noticis un cik cietušo. Eksperti atgādina, ka tieši no ātras rīcības bieži atkarīgs tas, vai izdosies glābt cietušo dzīvību.

Ja satiksmes negadījumā cietuši cilvēki, bojāts citas personas īpašums vai iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, nepieciešams izsaukt ceļu policiju. Apdrošinātāji norāda, ka viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir negadījumā iesaistīto auto pārvietošana, lai atbrīvotu ceļu citiem, gaidot ceļu policijas darbiniekus. Līdz viņu ierašanās brīdim nepārvietojiet transportlīdzekļus un neaiztieciet priekšmetus, kas saistīti ar satiksmes negadījumu! Tālākā rīcība notiek tikai un vienīgi saskaņā ar policijas norādījumiem.

Neaizmirstiet nofotografēt negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus, to sadursmes vietu un to atrašanos uz brauktuves. Tas noderēs, ja radīsies domstarpības par negadījuma vaininieku.

Ja ceļu satiksmes negadījums mazāk nopietns, var nesaukt ceļu policiju, bet vienoties par saskaņoto paziņojumu rakstīšanu. Apdrošinātāji skaidro, ka saskaņoto paziņojumu ļauts izmantot vien gadījumā, ja negadījumā nav cietušo personu; ja bojāti tikai divi transportlīdzekļi; ja tiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt; ja neviens no iesaistītajiem vadītājiem neatrodas alkohola vai citu reibinošu vielu ietekmē un ja iespējams vienoties par notikušā negadījuma apstākļiem ar otru negadījumā iesaistīto personu.

Saskaņotais paziņojums jāaizpilda un jāparaksta abiem autovadītājiem. Ar savu parakstu katrs satiksmes negadījumā iesaistītais vadītājs nevis atzīst savu vainu, bet gan apstiprina, ka paziņojumā ierakstītie vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.

Lai arī ,dodoties ceļā, nekad nedomājam par iespējamo satiksmes negadījumu, saskaņoto paziņojumu tomēr vajadzētu glabāt mašīnā. Ceļu policija atzīst, ka joprojām bieži saņem izsaukumus uz negadījumiem, kur būtu aizpildāms tikai saskaņotais paziņojums, taču nevienam no avārijas dalībniekiem pa rokai nav veidlapas. Tad policisti pilda pastnieku funkciju, atvedot saskaņoto paziņojumu veidlapas, bet tā ir velta resursu tērēšana.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) norāda, ka saskaņotajam paziņojumam ir pievienoti norādījumi, kā to aizpildīt. Īpaši jāatceras, ka pēc dokumenta aizpildīšanas tajā nedrīkst veikt labojumus.

Birojs apkopojis izplatītākās kļūdas, kuras autovadītāji pieļauj, aizpildot saskaņoto paziņojumu (SP):