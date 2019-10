Ja negribas gaidīt rindā

Nītaurē. Vienas no pirmajām, kas novērtē akciju "Dienas bez rindām", ir nītaurietes Vineta Pētersone (no kreisās) no krājaizdevu sabiedrības un Maira Prikule no bibliotēkas, kura šonedēļ gaida atnākam ciema ļaudis, lai viņi vairāk uzzinātu par e- pakalpojumiem. Foto: Mairita Kaņepe Vienas no pirmajām, kas novērtē akciju "Dienas bez rindām", ir nītaurietes Vineta Pētersone (no kreisās) no krājaizdevu sabiedrības un Maira Prikule no bibliotēkas, kura šonedēļ gaida atnākam ciema ļaudis, lai viņi vairāk uzzinātu par e- pakalpojumiem.

Amatas novada Nītaurē Vienotais klientu apkalpošanas centrs un Nītaures bibliotēka šonedēļ pastiprināti pievērsīs uzmanību, kā iedzīvotājiem izvairīties no rindā gaidīšanas, lai kaut ko vajadzīgu uzzinātu valsts vai pašvaldības iestādē.

Nītaures bibliotēkas vadītāja Maira Prikule ir pārliecināta, ka informatīvā akcija “Dienas bez rindām” sevišķi noderēs tiem cilvēkiem pusmūžā, kas vēl nav apguvuši e – pakalpojumu lietošanu. Vakar, tiekoties ar “Druvu”, viņa atgādināja, ka Latvijā jau radītas iespējas 77 dažādus valsts vai pašvaldības pakalpojumus saņemt, nevis stāvot rindā, bet nosūtot pieprasījumu elektroniski.

Piesakot Nītaures bibliotēkas dalību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas akcijā “Dienas bez rindām”, Maira Prikule cer, ka lauku cilvēki sarosīsies un apciemos bibliotēku arī ar mērķi, lai pie datora pamācītos, kā valsts un pašvaldību iestādes varētu sasniegt elektroniski. Tā arī ir iespēja ne vien lūgt konkrētu pakalpojumu, bet, piemēram, uzzināt, kas vēl bez īpašnieka deklarējies īpašumā vai arī pašam deklarēties citā īpašumā, ja tā nolemts. Cilvēkiem ar krietnu darba stāžu vērts pasekot, kā ik gadu papildinās viņa pensijas konts. Arī to var uzzināt, nedodoties ne uz sociālās apdrošināšanas iestādi, ne banku.

Pazīstot bibliotēkas pastāvīgos apmeklētājus, Maira Prikule teic, ka sarunas ievadam par iespējām internetā lieti noderēs akcijas viktorīna. Tā ir vienkārša, bet sniedz virkni zināšanu. Tā bijis arī pašai bibliote­kārei. Viktorīna pareizo atbildi par e- pakalpojumu dažādību Latvijā ļauj minēt, ja nav izdevies, to pasaka priekšā. Tas, cik daudz iespēju tiešsaistē jau ir, tajā skaitā e-paraksta lietošanā, kas valsts vai pašvaldību pārliecina, ka rakstītājs ir legāla persona, daudzus pārsteigs. Nav jātērē laiks un nauda, arī spēks, lai iegūtu no iestādes vajadzīgo. Atkritīs rindā gaidīšana pie ierēdņa, reģistratūrā, pie speciālista. Vairāk nekā 340 valsts iestādes un pašvaldības Latvijā jau tagad aicina pakalpojumus saņemt elektroniski.

Starp tiem lauku centriem, kuros šonedēļ pagasta pārvaldē, bibliotēkā jebkuram pamācīs pakalpojumu saņemšanu e-vidē, ir arī Rauna, Drusti un Gatarta. Pietiek ar nelielām prasmēm, lai cilvēks prastu nosūtīt iestādes prasīto informāciju interneta vidē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aptauja par to, kādi ir cilvēku paradumi valsts publisko pakalpojumu saņemšanā, radījusi priekšstatu, ka divos gados krietni samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri iestādē ierodas paši, daudzi jau sazinās tikai elektroniski. Kas traucē arī citiem izvairīties no rindā stāvēšanas valsts iestādēs? Visbiežāk cilvēki teikuši – man vēl nepietiek zināšanu un datorprasmes, lai es būtu elektronisko pakalpojumu pieteicējs.