Ja nav regulētāja, nākamais pēc hierarhijas ir luksofors

Tā, lūk. Ir vērts iegaumēt, ka šis ir regulējams krustojums (ja darbojas luksofori) un autovadītājiem, kuri izbrauc no “Maximas” stāvlaukuma, ir priekšroka, braucot taisni vai griežoties pa labi. Foto: Indars Krieviņš Ir vērts iegaumēt, ka šis ir regulējams krustojums (ja darbojas luksofori) un autovadītājiem, kuri izbrauc no “Maximas” stāvlaukuma, ir priekšroka, braucot taisni vai griežoties pa labi.

Šoreiz stāsts no paša pieredzes. Iesēžos mašīnā, kas novietota stāvlaukumā Cēsīs pie mazās “Maximas” Gaujas ielā, lai izbrauktu uz Gaujas ielas un dotos virzienā uz pilsētas centru. Piebraucu pie luksofora, kur deg sarkanā gaisma, pagaidu līdz iedegsies zaļā un gribu griezt pa labi uz Gaujas ielas. Taču autovadītāji, kuri brauc lejā pa Palasta ielu un arī dodas virzienā uz cent­ru, negrasās mani palaist, bet bezkaunīgi lien priekšā, lai arī man ir priekšroka! Tā viens, otrs, līdz neizturu un burtiski iespraucos priek­šā vienai automašīnai, kuras autovadītājs (kungs gados) sāk sig­nalizēt un rādīt man dūres. Gri­bējās mest braucamo mierā, kāpt laukā un iet noskaidrot, ko, viņa­prāt, nepareizu esmu izdarījis, ja reiz abiem luksoforā bija zaļais, bet manā pusē – labās rokas likums. Nolēmu, ka braucējs laikam iedomājās, ja es izbraucu no stāvlaukuma, tad mani var neņemt nopietni un man jāpalaiž visi braucēji. Patiesībā šī nav pirmā reize, kad šajā vietā nākas saskarties ar šādu neizprotamu satiks­mes noteikumu interpretāciju, bet tādu atbildes reakciju no kāda autovadītāja vēl nebiju saņēmis.

Lai noskaidrotu patiesību, lūdzu situāciju skaidrot Valsts policijas Kārtības policijas biroja Satiks­mes uzraudzības rotas inspektoram Vadimam Zevjakinam. Viņš norāda, ka taisnība ir manā pusē: “Ja luksofors darbojas, šis ir regulējamais krustojums un tas attiecas uz visiem, arī tiem, kuri brauc no stāvlaukuma. Ja luksofors nedarbojas, jāvadās pēc ceļazīmēm. Autovadītājiem jāatceras prioritārā secība, pats primārais ir satiks­mes regulētājs. Ja policijas darbinieks veic satiksmes regulēšanu, jāklausa viņam, neraugoties, kāds signāls luksoforā vai kādas ir ceļazīmes. Jāpilda regulatora norādes, pat ja tās ir pretrunā ar luksofora signālu vai ceļazīmēm. Ja nav regulētāja, nākamais pēc hier­arhijas ir luksofors, ja tas nedarbojas – ceļazīmes.

Runājot par konkrēto situāciju, priekšroka nepārprotami ir tam, kurš brauc no minētā stāvlaukuma. Šis autovadītājs veic labo pagriezienu, luksofors ir atļāvis uzsākt kustību un iebraukt krustojumā neatkarīgi no tā, vai izbraukts no stāvlaukuma vai no ielas. Brau­cēji pa Palasta ielu virzienā uz centru veic kreiso pagriezienu, tātad – jālaiž tie, kuri no stāvlaukuma brauc taisni vai griežas pa labi. Minētajam kungam, kurš bija neizpratnē, nav taisnība, avārijas gadījumā viņš noteikti būtu vainīgais.”

Var vēl atgādināt Ceļu satiksmes noteikumu 126.punktu par braukšanu regulētos krustojumos: “No­grie­žoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, kad to atļauj luksofora signāls, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš to transportlīdzekļu vadītājiem, kas brauc pretējā virzienā taisni vai nogriežas pa labi.”

Protams, avārijas gadījumā apziņa, ka man bija taisnība, nesniedz lielu mierinājumu. Ja nu vienīgi gadījumā, kad ir vēlme tikt pie jaunas mašīnas, jo vainīgs būs otrs un tiksiet pie apdrošināšanas prēmijas.