Izskriet “Smiltenes apļus”

Tradicionālajās skriešanas sacensībās “Smiltenes apļi” vislielākais medaļu birums mūspuses sporta kluba “Ašais” skrējējiem, taču pie godalgām tika arī vēl citi.

Uz starta Smiltenes ielās stājās vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju.

Atkarībā no pārstāvētās vecuma grupas dalībnieki veica vienu, divus vai trīs apļus, katru 3,3 km garumā. Uzvarētāji tika noteikti gan savās vecumu grupās, gan absolūtajā vērtējumā. Viena apļa skrējienā, kurā startēja skrējēji no V10 un S10 līdz S18, absolūtajā vērtējumā otru ātrāko laiku uzrādīja S12 grupas dalībniece Stella Paltiņa (SK “Ašais”), zaudējot tikai valmierietim Danielam Šimaņecam no V15 grupas. Labāko septītniekā vēl četri viņas kluba biedri. Trešo rezultātu uzrādīja Ričards Špacs, 5. – Elza Niklase, 6. – Roberts Cercins, 7. – Teodors Godiņš.

Atsevišķās vecumu grupās mūsu puses skrējējiem šādi panākumi: V10 grupā 2. – Olivers Zvaigzne (“Noskrien Cēsis”); S10 grupā 2. – Estere Drīveniece (Cēsis), 4. – Annija Cercina (SK “Ašais”); V12 grupā uzvarēja T. Godiņš, kuram šis bija pirmais pjedestāls, pārstāvot sporta klubu “Ašais”. S12 grupā 1. – S. Paltiņa, 6. – Egija Mihailova (SK “Ašais”); V15 grupā 2. – R. Špacs, 3. – R. Cercins; S15 grupā 2. – E. Niklase; S18 grupā 1. – Renāte Beļajeva (SK “Ašais”).

Divu apļu jeb 6,6 km skrējienā absolūtajā vērtējumā pārliecinoši ātrāko laiku uzrādīja SK“Ašais” līderis Roberts Glazers. Otrās vietas ieguvēju viņš apsteidza par gandrīz divām minūtēm, un, kā norāda sporta kluba treneris Austris Āboliņš, šoreiz Roberts veicis visu laiku ātrāko skrējienu “Smiltenes apļu” vēsturē. Absolūtajā vērtējumā piekto ātrāko rezultātu sasniedza Ivars Oraševskis no Pārgaujas novada.

Atsevišķās vecumu grupās šādi rezultāti: V18 grupā 1. – R. Glazers; S40 grupā 5. – Signe Kaupuža (Liepa); V55 grupā 5. – Māris Drīvenieks (Cēsis); V55+ grupā 2. – I. Oraševskis.