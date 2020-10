Izskriet parku

Starts. Cēsu rudens krosa distancē dodas jaunākās grupas zēni. Foto: no albuma Cēsu rudens krosa distancē dodas jaunākās grupas zēni.

Ņemot vērā šī gada īpašo situāciju, skrējieni Cēsīs bijis retums. Nenotika “Cēsu pavasaris”, izkrita tik ierastais “Jānis un Jānītis”, bet nākamajā svētdienā, 18.oktobrī, plānojas skrējiens “Cēsu rudens”. Tiesa, šobrīd atkal visa uzmanība uz kovida skaitļiem un valdības lēmumiem.

Tomēr savas sacensības organizēja Cēsu Sporta skola, aicinot apkārtējo novadu skolas uz tradicionālo “Cēsu rudens krosu”. Rīkotāji informē, ka piedalījās 218 dalībnieki no 14 skolām. Norises vieta Cēsu Pils parks, distances ierīkošanu uzņēmās Austris Āboliņš un sporta klubs “Ašais”. Ar labiem panākumiem startēja arī kluba skrējēji, šoreiz pārstāvot savas skolas krāsas.

Atkarībā no vecuma grupas dalībnieki sacentās 500 m un 1000 m distancēs. Garākajā distancē labāko rezultātu zēniem uzstādīja Cēsu Pilsētas vidusskolas (CPV) audzēknis Roberts Glazers (3:00,8), bet meitenēm Stella Paltiņa (3:43,5) no Cēsu 2.pamatskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji savās vecuma grupās.

D grupa. Meitenes (25 dalībnieces): Egija Mi­hai­lova (Pas­tariņa sākumskola), Liene Klodža (Vecpiebalgas vidusskola), An­nija Krieviņa (Cē­su 2.pamatskola); zēni (45 dalībnieki): Hugo Beķeris (CPV), Ričards Tērauds (CPV), Andris Millers (Straupes pamatskola).

C grupa. Meitenes (26 dalībnieces): Stella Palti­ņa (Cēsu 2. pamatskola), Amēlija Zaķe (Cēsu 2.pamatskola), Elizabete Cī­rule (Vecpiebalgas vidusskola); zēniem (36 dalībnieki) šajā grupā viss goda pjedestāls Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) skrējējiem: Roberts Cercins, Emīls Sandlers – Bomis, Tomass Kvasts.

B grupa. Meitenes (11 dalībnieces): Elza Niklase (CVĢ), Lote Lamberte (Straupes pamatskola), Sabīne Kokorēviča (CPV); zēni (42 dalībnieki): Roberts Glazers (CPV), Ričards Špacs (Cēsu 2.pamatskola), Kristers Kubliņš (CPV).

A grupa. Jaunietes (12 dalībnieces): Daido Brūvere (Priekuļu vidusskola), Monta Aļeksējeva (Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (VTDT)), Santa Radziņa (CPV); jaunieši (20 dalībnieki): Reinis Feldmanis (VTDT), Rūdis Jermacāns (CVĢ), Artis Zvaigznītis (VTDT).