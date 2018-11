Izsitot logu, iekļūst mājoklī un nozog ģeneratoru

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 53 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti divi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 11 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 14 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti septiņi ceļu satiksmes negadījumi, no tiem trijos notikušas sadursmes ar dzīvniekiem. Vienā no ceļu satiksmes negadījumiem ir divi cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi auto vadītāji. Noformēti 66 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 25 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

1.oktobrī, pulksten 09:28, Apes novadā, Virešu pagastā, notika sadursme starp smago automašīnu “Scania” un vieglo automašīnu “Citroen”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Citroen” vadītājs un blakus esošā pasažiere, abi iesaistītie cilvēki nogādāti medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Madonā kāda nenoskaidrota persona, izsitot logu, iekļuva mājoklī un nozaga ģeneratoru. Savukārt Liepas pagastā uzlauztas kādas ēkas durvis, kā rezultātā nozagtas vairākas mantas aptuveni 1500 EUR vērtībā. Abos notikumos uzsākts kriminālprocess.

1.oktobrī, pulksten 17:52 tika saņemta informācija par kādu “Audi” vadītāju, kurš Madonas novadā, autoceļa posmā Pļaviņas – Madona – Gulbene, iespējams apdraud ceļu satiksmi, atrodoties alkohola reibumā. Pulksten 18:02 ziņotā automašīna tika atrasta un apturēta. Tās vadītājam tika konstatēts 1,72 promiļu alkohola reibums. Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.