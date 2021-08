Izsitot automašīnas stiklu, nozog personīgās mantas

Aizvadītajās brīvdienās Limbažu novadā, Liepupes pagastā, stāvlaukumā automašīnai “Opel” tika izsists aizmugurējais logs un nozagtas mantas, kas atradās mašīnas salonā. Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par sava transportlīdzekļa drošību.

Vakar, 1.augustā, ap pulksten 12.00 Limbažu novadā, Liepupes pagastā, Tūjā, stāvlaukumā automašīnai “Opel” tika izsists aizmugurējais logs un nozagtas dažādas mantas, kā arī nauda – 320 eiro. Kopumā nodarīti vairāk nekā 6600 eiro lieli materiālie zaudējumi. Šajā gadījumā sākts kriminālprocess.

Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā šā gada septiņos mēnešos ir reģistrētas 68 zādzības no transportlīdzekļiem, automašīnām un traktoriem, kur 17 gadījumos zagļiem ir bijusi brīva piekļuve transportlīdzeklī atstātām mantām, tie nav bijuši aizslēgti. Reģistrētas 11 degvielas zādzības no dažādiem transportlīdzekļiem, tajā skaitā traktortehnikas. Tāpat vēljoprojām aktuāli ir automašīnu priekšējo lukturu zādzības no VOLVO markas automašīnām, proti, septiņos mēnešos 8 gadījumi, kā arī adaptīvās distances vadības kontroles sensoru zādzības 9.

Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažus būtiskus padomus:

Novieto transportlīdzekli drošā vietā. Vienmēr izvēlies drošu vietu, kur atstāt savu transportlīdzekli. Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas vietas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var veikt zādzību.

Vienmēr aizslēdz. Vienmēr aizslēdz automašīnu – arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā. Neaizmirsti aizslēgt arī degvielas bāku.

Aprīko transportlīdzekli ar signalizāciju. Jaunākās automašīnās signalizācijas sistēma mašīnā jau ir iestrādāta, arī vecāku modeļu mašīnu īpašniekiem vajadzētu pārliecināties, ka viņu transportlīdzeklim ir signalizācija un tā strādā korekti. Signalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ielaušanos jūsu auto!

Neatstāj mantas redzamā vietā transportlīdzeklī. Ja zaglis mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc vienmēr pirms atstāj mašīnu pārliecinies, ka automašīnas salonā neatstāj vērtīgas mantas.

Marķē automašīnas detaļas. Auto īpašniekus lūdzam atcerēties, ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu zādzībām ir to marķēšana.

Neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka stāvlaukumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas “grozās” svešas personas, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un šķiet, ka šai personai ir nodomi izdarīt nozieguma, nekavējoties ziņo policijai pa tālruni 110. Ja iespējams, informē transportlīdzekļu saimnieku vai vadītāju par svešu personu aktivitāti.