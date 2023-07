Izrādē gabaliņš dzīves

Pārpratumi noskaidrojas. Izrādē "Jetes vilnas zeķes" savās lomās – Iveta Beļkova ( no kreisās), Juris Burkāns, Oskars Burkāns, Janita Zommere, Ruta Stodoļņika un Daiga Burkāne. Foto: no albuma Izrādē "Jetes vilnas zeķes" savās lomās – Iveta Beļkova ( no kreisās), Juris Burkāns, Oskars Burkāns, Janita Zommere, Ruta Stodoļņika un Daiga Burkāne.

Liepas amatierteātris “Krams” iepriecināja savējos ar jaunu iestudējumu – Andra Niedzviedža lugu “Jetes vilnas zeķes”.

“Izvēlamies lugas, kuras pašiem patīk spēlēt,” saka režisore Benita Sausiņa un piebilst, ka būtiski arī, kāds ir aktieru ansamblis.

Izrādes darbība notiek laukos. Pagasta čaklai un izdarīgai adītājai no veļas auklas pazūd vilnas zeķes. Ne pa pāriem, bet no dažādiem. Pēc kāda laika tās sāk atgriezties, bet cauras. “Protams, visi par to runā un brīnās. Atklājas, ka pazudušās zeķes ir pie adītājas izpalīdzīga kaimiņa. Kā jau jautrā lugā, pārpratumu netrūkst. Kaimiņš domājis, ka kaimiņiene rūpējas par viņa sāpošajām kājām, un spēlē līdzi, ka, redz, kādi brīnumi ar zeķēm notiek. Beigas, protams, laimīgas, vainīgais izrādās suns, kurš izrādē neparādās. Tas nesis zeķes, un ne jau ar kaimiņienes ziņu. Kā jau laukos, ir arī citi notikumi, nesaprašanās,” par jauno izrādi pastāsta režisore un atzīst, ka iestudējums īsti piemērots vasarā spēlēšanai brīvdabas estrādēs. B.Sausiņa uzsver, ja kāds aicina, labprāt brauc.

Iestudējumā darbojas 12 aktieri, kā allaž režisore katram atradusi piemērotāko varoni.

Pirmizrādi noskatījās arī lugas autors. Pēc izrādes viņš pārrunāja iestudējumu ar režisori un aktieriem, dalījās pārdomās par atainotiem tēliem. Par piedzīvoto Andris Niedzviedzis sociālajos medijos ierakstījis: “Liepā piedzīvoju pirmreizējas emocijas, vārda vistiešākajā nozīmē, savas lugas uzveduma beigās. Jā, tieši tā vēl nebiju juties nekad.”