Izprot vajadzību ziedot asinis

Visvairāk asinsdonoru Cēsu novadā ir Cēsīs, tas arī saprotams, jo pilsēta novadā ir lielākā apdzīvotā vieta.

Taču Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaveniece atgādina, ka asinis ziedot iespējams arī citviet novadā un katrs ziedotājs ir ļoti svarīgs.

Asinsdonoru centra izbraukums nule bija Cēsīs, to rīkojas Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja. Ziedot asinis vēlējās 116 cilvēki, bet veselības stāvoklis to atļāva 98, no tiem astoņi nodeva asinis pirmo reizi. Cēsīs asinsdonoru skaits ir nemainīgi liels, ziedot asinis iespējams četras reizes gadā.

7. jūnijā Donoru diena notika Jaunpiebalgā. Ziedot asinis vēlējās 41, bet to darīt ļāva 36 cilvēkiem, no kuriem viens par donoru kļuva pirmo reizi. Līdzīgs asinsdonoru skaits parasti ir arī Līgatnē, tur tuvākā izbraukuma reize būs 19. jūlijā. T.Kļaveniece teic, pat ja ziedotāju ir mazāk, Asinsdonoru centrā priecājas par katru, jo ziedotās asinis – tā ir iespēja glābt kāda pacienta dzīvību.

VADC izbraukumu organizatore Sabīna Teicāne papildina: “Līgatnē ciemojamies reizi gadā, vēl arī vismaz divas reizes gadā esam Dzērbenē. Pirms kovida pandēmijas braucām arī uz Priekuļiem. Ceru, ka rudenī šis izbraukums atjaunosies.”

Taču izbraukums nav atkarīgs tikai no Asinsdonoru centra aktivitātes. Lai rīkotu Donoru dienu, nepieciešams, lai konkrētajā vietā ir aktīvs cilvēks, kurš gan noorganizē telpas, gan informē vietējos par iespēju ziedot asinis, lai cilvēku, kuri vēlas izdarīt šo nozīmīgo darbu, būtu pēc iespējas vairāk.