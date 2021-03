Izmeklē negadījuma apstākļus būvlaukumā

Valsts darba inspekcija (VDI) otrdien apmeklējusi Cēsu Pilsētas vidusskolas (CPV) piebūves būvlaukumu un uzsākusi izmeklēšanu par pirmdien notikušo negadījumu – strādnieka kritienu no sastatnēm.

Nenorādot uz konkrētiem pieļāvumiem par tieši šī negadījuma cēloņiem, Vidzemes reģionālās VDI vadītāja Ineta Kļaviņa “Druvai” paskaidroja, ka inspektori attiecībā uz negadījumiem darba vidē pārbauda visus faktorus, kas vien saistīti ar darba drošību attiecīgajā sfērā. I.Kļaviņa apliecināja, ka VDI speciālisti cenšas negadījuma vietās ierasties diennakts laikā, kas arī šoreiz izdevies. Par lielāko daļu šo darba drošības aspektu iespējams pārliecināties ar objektu saistītajā dokumentācijā, kā arī mediķu iesūtītajos novērtējumos. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Vidzemes reģionālā centra vadītāja vietniece Sniedze Bračka apliecina, ka pirmdien ap pulksten 13 saņemts izsaukums uz darba objektu, kur 43 gadus vecs vīrietis krītot bija guvis kājas un rokas traumu, tādēļ nogādāts Cēsu klīnikā.

Sniedze Bračka skaidro, līdzko negadījums notiek darba vietā, tā dienestam par to jāziņo arī policijai: “Kopumā jāsaka, ka no vidēji 120-130 izsaukumiem dienā 15 ir izsaukumi par dažādos veidos gūtām traumām. Vairāk izsaukumu ir brīvdienās, vasarā, tādas, kas saistītas ar sportiskām aktivitātēm, tad traumu skaits var pieaugt pat līdz 35. Nedēļā apmēram divas līdz trīs traumas ir gūtas tieši darba vietā, bet īpaši pēdējā laikā gandrīz katru dienu saņemam izsaukumu par traumu darba vietā. Arī pirmdien visā Vidzemes reģionā šādi izsaukumi bija divi. Iemesli mēdz būt dažādi: neuzmanība, pārdrošība, kādreiz arī darba drošības neievērošana. Labi, ja traumas ir vieglas, bet tās mēdz būt arī smagas. Bīstamas ir traumas, kas gūtas, krītot no augstuma, jo tad visbiežāk ir vairāku orgānu bojājumi.”

Jau stāstījām, ka pirmdienas, 8.marta, pusdienlaikā, pulksten 13, no sastatnēm CPV topošās piebūves būvlaukumā nokritis kāds vīrietis. Kritiens noticis jaunbūves iekšienē, pēc būvniecību īstenojošajā uzņēmumā “Wolf System” norādītā – no aptuveni četru metru augstuma.