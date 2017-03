Izglābj vircas bedrē iestigušu govi

Aizvadītajā diennaktī, no šā gada 28.februāra plkst. 6.30 līdz 1.marta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma trīs izsaukumus uz glābšanas darbiem. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka viens no izsaukumiem bijis uz Alūksnes novadu. Vakar plkst. 11.30 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Zeltiņu pagastu, kur vircas bedrē bija iestigusi govs. Ugunsdzēsēji glābēji ar saimnieka traktora palīdzību govi no bedres izcēla. Darbi tika pabeigti plkst. 13.35.