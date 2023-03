Izdzied 25 gadu jubilejas koncertu

Svētku reizē. Mārsnēnu Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Mona” ar vadītāju Juri Krūzi. Foto: no albuma Mārsnēnu Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Mona” ar vadītāju Juri Krūzi.

Mārsnēnu Tautas nama sie­viešu vokālais ansamblis “Mona” ar sirsnīgu koncertu nosvinēja 25.jubileju.

Ansambļa vadītājs Juris Krūze teic: “Daudz dziedājām. Prieks, ka uz koncertu atnāca arī tās, kuras vairs ansamblī nedzied. Ja būtu visas, tad kolektīvā būtu 36 dāmas. Te gan jāpiebilst, ka dziedātājas, kas bija kolektīva pirmsākumos, neviena vairs aktīvi nedzied. Ansamblī tagad ir astoņas dalībnieces, kā arī pievienojās divas studentes.”

Ansamblis izveidojies, pateicoties toreizējai kluba vadītājai San­tai Kalniņai, kura nāca ar ideju par tā nepieciešamību, stāsta Juris Krūze un piebilst: “Tā ir brīnišķīga iespēja izrauties ārpus darba un mājām, sanākt kopā, sajust draudzīgu plecu sev līdzās.”

Repertuārā kolektīvs labprāt pie­turas pie klasiskām vērtībām, zelta repertuārā arvien ir viena no pirmajām ansambļa dziedātajām dziesmām – komponista Ulda Lapsiņa “Uz bērza tāss”. Mē­ģi­nājumi notiek vienu divas reizes nedēļā, ansamblis labprāt piedalās vietējos pasākumos un brauc uzstāties citviet.

Viena no kolektīva dalībniecēm Inita Ķerpe “Monā” dzied jau piekto gadu: “Atnācu, jo gribējās, lai ansamblis turpina pastāvēt, bet dalībnieču tobrīd bija maz. Va­dī­tājs Juris ir mūsu magnēts, viņš visas satur kopā, otru tik jauku vadītāju nezinu. Jurim ir lieliska humora izjūta un sirsnība. Ne­ska­toties uz to, ka pats ir ļoti aizņemts, jo vada vēl vairākus kolektīvus un darbojas kā koncert­meistars, vienmēr atradīs mums laiku. Arī svētku pasākums bija ļoti jauks. Mēs jau zinām, kur ir Juris, tur pasākums ir izdevies, tāpēc prieks, ka pasākums bija labi apmeklēts. Patika kā skatītājiem, tā viesu ansambļiem. Turklāt vienai dalībniecei vīrs ir dīdžejs, tāpēc visa vakara garumā bija jauka dejojama mūzika, un visi bija priecīgi, ka atbraukuši, neskatoties uz aizputinātajiem ceļiem.”

Gan vadītājs, gan dalībnieki bažījas par nākotni. Mārsnēnu kultūras nama vadītāja no marta dodas prom, pēc novadu reformas arī jādomā par transportu un izmaksām, ja ir vēlēšanās uzstāties ārpus novada teritorijas. Taču dziedātājas ir apņēmības pilnas darbību turpināt, šogad par saviem līdzekļiem iegādājušās jaunus tērpus, lai priecētu skatītājus.

Jubilejas koncertā piedalījās arī radošā apvienība “Vienkārši prieks” no Grundzāles, sieviešu vo­­kālais ansamblis “Anemones” no Launkalnes, sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” no Smil­tenes, vīru vokālais ansamblis no Gaujienas, sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa” no Liepas, sieviešu vokālais ansamblis “Ieklausies” un vīru vokālais ansamblis “Herakleum” no Blo­mes.