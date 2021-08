Izdemolē Nītaures pareizticīgo kapsētu

“Tādu postažu kapos nevarēju pat iedomāties, kur nu vēl Nītaurē. To redzēt bija ļoti smagi,” saka Nītaures pareizticīgo baznīcas draudzes priekšniece Hilda Pugaceviča.

Ceturtdien H. Pugacevičas kaimiņš bija gājis garām kapsētai un ieraudzījis, ka pareizticīgo kapi izdemolēti. Viņš deva ziņu draudzes priekšniecei. “Tad nodomāju, kāds izrāvis puķi no vāzes, apgāzis soliņu, varbūt vējš. Lija lietus, un negāju skatīties. No rīta jau nītaurieši sāka zvanīt,” stāsta H.Pugaceviča un atceras: “ Kad ieraudzīju, bija šoks. No visām kapa vietām izrauti koka krusti un kaut kur aizmesti, visi soliņi apgāzti, pat kāds, kas bijis iebetonēts, puķu podi un kastes izsvaidītas, lukturīši sasisti. Manas dzimtas kapi, tāpat kā citi, kas atrodas uzkalnītē, cietuši visvairāk. Mēs krustus ātri atradām, bet citi meklēja pa visu kapsētu.”

Kapsētā atdusas Hildas vecvecāki, vecāki, četri brāļi. Viņu atdusas vietās vienmēr ir daudz ziedu.

Draudzes priekšniece par demolēšanu ziņoja policijai. Apstākļi un zaudējumi tiek noskaidroti.

“Ko tādu kāds mirušais nodarījis, ka tā jāizposta kapsēta? Roka necēlās, lai to postažu kaut vēsturei nofotografētu. Neticu, ka vainojams kāds nītaurietis,” saka H.Pugaceviča un uzsver, ka kapsēta atkal ir sakopta, postījumi novērsti.

Turpat blakus atrodas arī pareizticīgo kapsētas vecākā daļa un luterāņu kapi, tajos vandaļi nav bijuši.