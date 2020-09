Īstenot ieceres kavē iepirkumu līkloči

Te būs ātrumvalnis. Ja lielāko daļu iecerēto satiksmes mierināšanas pasākumu Cēsīs neizdosies īstenot, jo nepiesākās darbu veicēji, tomēr divas paaugstinātas gājēju pārejas, kas autovadītājiem liek samazināt ātrumu, izdosies ierīkot. Viena no tām būs Rīgas ielā pretī bērnudārzam, kur rītos satiksme liela. Foto: Marta Martinsone - Kaša Ja lielāko daļu iecerēto satiksmes mierināšanas pasākumu Cēsīs neizdosies īstenot, jo nepiesākās darbu veicēji, tomēr divas paaugstinātas gājēju pārejas, kas autovadītājiem liek samazināt ātrumu, izdosies ierīkot. Viena no tām būs Rīgas ielā pretī bērnudārzam, kur rītos satiksme liela.

Noslēdzies kārtējais Cēsu novada pašvaldības izsludinātais iepirkums par ceļa aprīkojuma uzstādīšanu un ātrumvaļņu būvniecību pilsētā, bet arī šis nav nesis cerētos rezultātus, atzīst pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs.

Šis bijis jau ceturtais iepirkums, kas šoreiz ticis sadalīts trijās daļās, aicinot pieteikties uzņēmumus, kas veiktu ātrumvaļņu izbūvi, gājēju ietves Rīgas ielas posmā no Ata Kronvalda līdz Pētera ielai izbūvi, bet trešā daļa saistīta ar tā saukto satiksmes mierināšanas plānu un paredzēja vairākās ielās, ielu posmos un krustojumos izveidot horizontālo marķējumu.

“Pirmajiem diviem darbiem uzvarētāji zināmi, bet trešajam arī šajā, ceturtajā, iepirkumā neviens nepieteicās,” stāsta V.Kalan­dā­rovs. “Esam uzrunājuši vairākus pretendentus, kuri it kā saka, ka būtu ar mieru, bet beigās iepirkumā tomēr nepiedalās. Skaid­ro­jums tāds, ka firmām, kas nodarbojas ar horizontālo apzīmējumu izveidi, darba ļoti daudz. Šo uzņēmumu ir maz, tiem ir daudz un lieli pasūtījumi, tostarp no “Lat­vijas Valsts ceļiem”, tāpēc šādi nosacīti nelieli pasūtījumi viņus neinteresē. Un tā nav tikai Cēsu problēma, ar to saskaras visās paš­valdībās. Tomēr ceram, ka izdosies atrast kādu uzņēmumu, lai gan klāt jau septembris un laika darbu veikšanai atliek arvien mazāk.”

Taču vismaz divās iepirkuma daļās darbi notiks. Zināms uzņēmums, kas veiks divu paaugstināto gājēju pāreju izbūvi – pie pirms­skolas izglītības iestādes Rīgas ielā, kā arī pie 1.pamatskolas Gaujas ielā. V. Kalan­dārovs skaidro, ka šobrīd informācija par uzvarētāju nosūtīta Iepirkumu uzraudzības birojam un, cerams, jau nākamajā nedēļā varēs noslēgt līgumu, lai līdz oktobra vidum darbi tiktu paveikti. Abās vietās tiks izbūvēti paaugstinātie ātrumvaļņi, uz kuriem atradīsies gājēju pār­ejas. Ātrumvaļņi būs apmēram septiņus metrus plati, lai autovadītājiem būtu ērtāka pāri braukšana, tie būs labi pamanāmi. Paaugstinātās pārejas būs vienā augstumā ar ietvi, tā nodrošinot labāku vides pieejamību. Paš­valdībā norāda, ka šādas paaugstinātās gājēju pārejas plānots izveidot pie visām izglītības iestādēm pilsētā.

Šogad tiks pabeigta arī ietve Rīgas ielā, kur arī konkursā atrasts darba veicējs.

“Ja nākamnedēļ noslēgsim līgumu, viņi uzreiz varēs sākt darbus un šajā rudenī ietve būs gājēju rīcībā,” saka V. Kalandārovs.