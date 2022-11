Īrijas vēstniece Latvijā Cēsīs atklāj izstādi par pasaulslavenu literāru darbu

Atklājot izstādi. Īrijas vēstniece Latvijā Īmera Frīla (no kreisās) un viņas vietniece Anita Bautre, atklājot ceļojošo izstādi “Starptautiskais Džoiss”. Foto: Iveta Rozentāle Īrijas vēstniece Latvijā Īmera Frīla (no kreisās) un viņas vietniece Anita Bautre, atklājot ceļojošo izstādi “Starptautiskais Džoiss”.

Svinot īru rakstnieka Džeimsa Džoisa pasaulslavenā romāna “Uliss” simtgadi, Cēsu Centrālajā bibliotēkā atklāta ceļojoša izstāde “Starptautiskais Džoiss”.

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama izstādes atklāšanā īsi iepazīstināja gan ar rakstnieka biogrāfiju, gan viņa zināmāko darbu – romānu “Uliss”: “Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta rakstniekiem, vienu no modernisma un apziņas plūsmas tehnikas aizsācējiem. Viņa romāns, kas ir klasika, nereti atrodams studentu obligātajā literatūrā, bet ne vienmēr tas tiek izlasīts līdz galam, jo ir sarežģīts darbs, kurā 80 nodaļās katra citā stilā atspoguļota viena diena – 1904. gada 16. jūnijs.”

Īrijas vēstniece Latvijā Īmera Frīla, pateicoties atnākušajiem, sacīja, ka priecājas izstādi redzēt Cēsīs – pilsētā, kas ir bagāta ar kultūru: “Izstāde izvietota brīnišķīgās telpās, un uzņemšana ir ļoti viesmīlīga.” Vēstniece ir ieinteresēta arī turpmākai sadarbībai, Cēsīs un citviet novadā notiekošajos festivālos un pasākumos popularizējot Īrijas māksliniekus.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis atklāja, ka vēstniece ir biežs ciemiņš mūspusē, attīstās sadarbība: “Liels prieks, ka sadarbība īstenojusies šādā izstādē, kas mudinās cilvēkus izlasīt un uzzināt vairāk par šo pasaulslaveno literāro darbu.”

Ceļojošajā izstādē 22 plakātos, kā arī filmā iespējams tuvāk iepazīties ar rakstnieka biogrāfiju un daiļradi. Informācija stendos ir angļu valodā, bet brošūrā pieejama arī latviski. Bibliotēkas direktore Natālija Krama “Druvai” teica, ka informācija angļu valodā īpaši uzrunās jaunāko paaudzi, kas nereti brīvāk pārvalda tieši angļu valodu, kā arī šādas izstādes labprāt apmeklē skolotāji ar skolēniem: “Mēs vēlamies vairāk pievērst uzmanību jauniešu publikai, un šī izstāde arī ir viens no veidiem, kā to darīt.”

Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja Lauma Dambrova “Druvai” pau­da, ka ir svarīgi apmeklēt pasākumus, kas rada interesi paplašināt lasāmās literatūras daudzveidību: “Man ļoti patīk lasīt, bet šo darbu vēl neesmu lasījusi, izstāde un uzzinātais ieinteresēja, lai gan saprotu, ka tā nav viegli lasāma grāmata.” Tāpat Lauma Dambro­va teic, ka tādi pasākumi ir lieliska iespēja redzēt kolēģu darbu, turpināt un pilnveidot sadarbību: “Prieks par ievadītajām sarunām ar Īrijas vēstnieci turpmākajam darbam. Turklāt kultūras pārvaldei kā iestādei jāsadarbojas gan ar bibliotēku, gan izglītības iestādēm, gan ar nevalstiskajām kultūras organizācijām.”

Cēsu Centrālajā bibliotēkā ir trīs romāna “Uliss” eksemplāri, bet visbiežāk grāmata atrodas pie lasītājiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Aija Lauberga teic, ka šo darbu lasīt parasti ņem studenti – Kultūras akadēmijā, filoloģiju studējošie: “Tā nav grāmata, ko nejauši paņemt izlasīt, tai jāsagatavojas, par to ir jābūt interesei. Vienā mēnesī šo grāmatu nevar izlasīt, nereti to līdz galam nemaz neizlasa. Viena studente teica – lasīju divas reizes, katru reizi lasot, uztvēru to citādi.”

Džeimsu Džoisu bieži dēvē par modernisma rakstnieku. Modernismu attiecina uz darbiem, kas atsakās pielāgoties tradicionālajiem literatūras žanriem un mēģina gāzt vai no jauna pārradīt pieņemtās struktūras. Rakstnieks ir metodes, ko sauc par “apziņas plūsmu”, galvenais interpretētājs, mēģinot precīzi atainot viņa varoņu ikdienas domu neregulāros ceļus. Apraksti ir piepildīti ar neskaitāmām detaļām, spilgti attēlojot ikdienišķo. Arī izstādē pausta atziņa – daudzi cilvēki par šo grāmatu ir dzirdējuši, bet daudz mazāk – to ir lasījuši, jo tā ir neparasta un sarežģīta lasāmviela.

Pārsteidzoši, ka, lai gan rakst­nieks sniedzis vienu no visdetalizētākajiem pilsētas portretiem literatūrā, darbu viņš rakstījis, atrodoties dažādās vietās ārpus dzimtenes. Darbība romānā notiek 1904. gada 16. jūnijā un ir kā veltījums dienai, kad mainījās visa viņa dzīve.

Izstāde pirmo reizi izrādīta 2004. gadā, atzīmējot simtgadi kopš 1904. gada, kas ir romāna darbības laiks. Šogad izstāde jau pabijusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī Daugavpilī. Cēsu Centrālajā bibliotēkā izstāde bibliotēkā būs skatāma līdz 21. novembrim.