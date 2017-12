Interese par amatiem paliek

Opozīcija domes sēdē. Vecpiebalgas novada domes deputāti Edgars Bērzkalns (no kreisās), Edžus Ķaukulis un Kristaps Driķis. Foto: Sarmīte Feldmane Vecpiebalgas novada domes deputāti Edgars Bērzkalns (no kreisās), Edžus Ķaukulis un Kristaps Driķis.

Vecpiebalgas novada domē pēc trīs deputātu pieprasījuma tika sasaukta ārkārtas sēde. Tajā piedāvāti divi jautājumi – par pašvaldības izpilddirektores Leldes Burdajas darba līguma uzteikumu pārbaudes laikā un par izpilddirektora amata konkursa izsludināšanu.

Uz sēdi bija ieradušies astoņi deputāti, darba dēļ nepiedalījās Inese Navra. Deputāts Edžus Ķaukulis no apvienības “Par jaunajiem” ziņoja: “21.septembrī tika noslēgts darba līgums ar Leldi Burdaju uz pārbaudes laiku iz­pild­direktora amatā. Tas beidzas, un darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš, pie kam nav pienākums no­rādīt uzteikuma iemeslu.” Viņš arī atgādināja, ka ārkārtas sēde ierosināta, lai izvērtētu izpilddirektores trīs mēnešu darbu, kā arī likums paredz iespēju uzteikt darbu.

Arī Edgars Bērzkalns (“Vec­piebalgas novadam”) atzina: “Ja bijis pārbaudes laiks, tas ir jāizvērtē. Ja politiski šādi nerīkotos, atbalstītu, ka Lelde ir labākais kandidāts izpilddirektora amatā. Tā neuzskatu. Negribu būt negatīvi noskaņots. Viņa daudz ko izdarījusi, bet daudz neizdarītā. Pavērtējot trijos mēnešos paveikto un salīdzinot ar iepriekšējā izpilddirektora padarīto, redzams, ka iepriekš bija profesionālāka un izsvērtāka darbība. Politiski neatbalstu Leldi, uzskatu, ka var būt labāks kandidāts.”

Novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš (“Novada attīstībai”) uzsvēra, ka tiek izskatīts politisks, ne profesionāls jautājums. Katrs, kurš strādā, pieļauj kļūdas. “Kā priekšsēdētājs esmu apmierināts ar Leldes darbu, regulāri pārrunājam, ja kādas pretrunas vai kas jārisina citādāk. Politiski, protams, mēs varam izvērtēt,” sacīja novada vadītājs. Viņš atgādināja, kad pirms trim mēnešiem izvirzīja Leldi amatam, šo priekšlikumu izteicis kā kompleksu risinājumu turpmākajam darbam. Edgars Bērzkalns kļuva par vietnieku. “Sarunās bijām spējuši atrast kompromisu. Diemžēl pēdējā brīdī daļa deputātu pārdomāja. Ja to būtu zinājis ātrāk, būtu kaut ko darījis, lai atrisinātu šo situāciju un nerastos šāda situācija, ka ar pirmo dienu tiek meklēts, ko viņa dara nepareizi, un stāstīts, ka nespēj ieņemt šo amatu,” viedokli pauda Indriķis Putniņš.

Deputāte Agnese Caunīte – Bērziņa (“Novada attīstībai”) pajautāja: “Ja jau Edžus pirms nedēļas izvirzījis savu kandidatūru izpilddirektora amatam bez konkursa, tad kāpēc tagad tiek piedāvāts rīkot konkursu?”

“Kur tāda informācija?” jautāja Edžus Ķaukulis. “Debatēs ar priekš­sēdētāju tas bija viens no va­riantiem, ka beidzot jāatrod miers domes darbā un jānonāk pie risinājuma. Viens no variantiem bija – man nolikt deputāta mandātu un startēt konkursā vai kā citādi uz izpilddirektora amatu. Šo jautājumu esmu atmetis, un priekšsēdētājs akceptējis, ka tas neiet krastā.”

Domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš kolēģiem atgādināja, ka viņi vienmēr uzsvēruši – pašvaldības amatos personas jāievēl konkursa kārtībā, bet pagājušajā nedēļā ierosinājuši, ka uz izpild­direktora amatu varbūt konkurss nav nepieciešams. Priekš­sē­dētājs secināja, ka deputāti atkal lēmumu grib mainīt.

Četri deputāti no apvienības “Novada attīstībai” un Arita Andersone no “Par jaunajiem” balsoja pret to, ka domes izpild­direktortei Leldei Burdajai pārbaudes laikā tiek uzteikts darba līgums. Trīs deputāti bija par to, lai L. Burdajai uzteic darbu. Līdz ar to otrais sēdes darbības kārtības punkts par to, ka jāmeklē jauns izpilddirektors, vairs nebija aktuāls. 13 minūtēs sēde, kas bija sasaukta kā ārkārtas beidzās.

“Mums kā opozīcijai viedoklis bija skaidrs un tas bija jāparāda ārkārtas sēdē. Lai kaut ko sasniegtu, ir kāpumi un kritumi, bet tas nav iemesls, lai neaizstāvētu savu viedokli,” pēc sēdes “Dru­vai” sacīja Edžus Ķaukulis.

Edgars Bērzkalns: “Vecpie­balgas domes darbība zināmā mērā ir pierādījums tam, ka deputāti ir dzīvi politiķi, nevis koris, kas atnācis nobalsot. Viedokļi ir dažādi, strīdos rodas taisnība. Dome ir demokrātisks organisms, kurā ir politiski viedokļi, mēs te neplēšam matus. Arī šī sēde bija vajadzīga. Priekšsēdētājs nesasauca koleģiālu sanāksmi, lai izvērtētu izpilddirektores darbu. Paies pārbaudes laiks, un sabiedrība teiks – tad jau viss kārtībā, jūs piekrītat. Šāds solis bija jāsper. Nepiekrītam, ka nevar būt labāks izpilddirektors.” Edžus Ķaukulis piebilda, ka pirms domes sēdēm lēmumu projekti diemžēl nav kvalitatīvi sagatavoti, pēdējā brīdī notiek labojumi, bet deputātiem vajag laiku, lai iedziļinātos.

Pēc sēdes izpilddirektore Lelde Burdaja “Druvai” sacīja, ka jūtas gandarīta, jo vairākums deputātu atbalsta viņas darīto, bet piebilda: “Skumji, ka vēl aizvien Vecpie­balgas dome ir sašķelta. Šādos apstākļos ne uz ko jaunu nevar cerēt, tāpēc prieks, ka tie deputāti, kuri par mani nobalsoja, ieceļot izpilddirektores amatā, uzticas.” Izpilddirektore Lelde Bur­daja atzina, ka trīs mēnešos amatā daudz laika paņēmusi atspēkojumu sagatavošana uz kārtējiem pārmetumiem no opozīcijas

Tagad deputātiem priekšā paš­valdības budžeta apstiprināšana. “To apstiprināsim janvārī, kad būs izdiskutēts. Viedokļi ir dažādi, tāpēc regulāri tiekamies,” pastāstīja Indriķis Putniņš un piebilda, februāra sēdē jāpieņem lēmumi par skolu reorganizāciju.

Vai darba gaisotne Vecpiebalgas novada domē mainīsies? “Katrās sarunās nāk līdzi iepriekšējās politiskās aktivitātes,” “Druvai” atzina deputāts Edžus Ķaukulis.