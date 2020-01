Inkubators nav vieta, kur atpūsties

Novērtēts. Valmieras biznesa inkubatora balvu pasniegšanas ceremonijā nominācijā “Naudas koks” balvu saņēma Cēsu uzņēmums “Ewart Woods”. Tā īpašnieks Maksims Jekimovs (otrais no kreisās) kopā ar Valmieras biznesa inkubatora pārstāvjiem Jurģi Priedīti, Lindu Šteinbergu un Juri Čeiču. Foto: no albuma Valmieras biznesa inkubatora balvu pasniegšanas ceremonijā nominācijā “Naudas koks” balvu saņēma Cēsu uzņēmums “Ewart Woods”. Tā īpašnieks Maksims Jekimovs (otrais no kreisās) kopā ar Valmieras biznesa inkubatora pārstāvjiem Jurģi Priedīti, Lindu Šteinbergu un Juri Čeiču.

Jau vairāk nekā trīs gadus valstī darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadītā biznesa inkubatoru programma, kam piesaistīts

finansējums vairāk nekā 30 miljoni eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vairāk nekā 26 miljoni eiro.

Programma ilgs līdz 2023.gada 31.decembrim, tās mērķis – veicināt cilvēku ienākšanu uzņēmējdarbībā. Atbalstam darbojas 15 biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, tajos fiziskas personas, kas veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, mazie un vidējie komersanti var saņemt uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apgūt un papildināt zināšanas par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, saņemt mentoru atbalstu, telpas un grantu līdzfinansējumu darbības izmaksām.

Vieni ienāk, citi aiziet

LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis atzīst, ka aizvadītais gads bijis sekmīgs. Uzņemti 40 jauni dalībnieki pirmsinkubācijā un 15 – inkubācijā.

“Konkurence liela, rudens sesijā saņēmām 16 pieteikumus uz piecām brīvajām vietām, kas ļāva uzņemt patiešām spēcīgus uzņēmējus. Tagad mūsu darbs ir palīdzēt attīstīties, bet gribu uzsvērt, ka rezultāts tomēr atkarīgs no pašiem uzņēmējiem, cik viņi ir darboties griboši,” uzsver J. Priedītis.

Vieni dalībnieki ienāk inkubatorā, citi to dažādu iemeslu dēļ pamet. Pērn no inkubatora izstājās astoņi uzņēmēji, saprotot, ka šī nav vieta viņiem.

“Tas neliedz pašiem turpināt attīstīt biznesu,” saka J. Priedītis. “Viņi to var darīt savā gaitā, bet inkubatorā prasām pietiekami ievērojamu izaugsmes tempu. Protams, svarīgi, lai cilvēki te justos labi, bet šī nav vieta, kur tikai jauki pavadīt laiku, atpūsties. Uzņēmējiem regulāri atgādinām, ka viņi te nonākuši, jo esam noticējuši biznesa idejai, viņi saņem atbalstu, tāpēc arī jādod kaut kas pretī. Esam priecīgi, ja kāds no inkubatora uzņēmējiem gatavs dalīties zināšanās, pieredzē, kas var nākt par labu citiem. Labs piemērs ir Cēsu uzņēmums “MariDii”. Uzņēmējs jau sākumā pateica, ka spēcīgā puse ir foto­grafēšana, ja kādam šajā jomā vajag palīdzību, to sniegs. Tā ir pareizā prakse, ko sagaidām arī no citiem.”

Kvalitāte aug

Valmieras biznesa inkubatora vadītājs atzīst, ka potenciālie uzņēmēji arvien vairāk novērtē pieejamās iespējas, un tas jūtams biznesa ideju kvalitātē, cilvēku vēlmē darboties, sevi apliecināt, būt labākajam. Uz jautājumu, kas raksturo labu jauno uzņēmēju, J. Priedītis skaidro, ka šāds pretendents uz biznesa idejas prezentāciju atnāks labi sagatavojies. Viņš ne tikai iepazīstinās ar ideju, bet būs paveicis daudz vairāk, apzinājis tirgu, izstrādājis produkta vizualizāciju, veicis ekonomiskos aprēķinus.

“Īpaši prieks bija klausīties prezentācijas pēdējā uzņemšanā, jo visi bija labi sagatavojušies, visiem bija ambīcijas sasniegt mērķus. Taču iepriekš gadījies, ka pretendents saka – ja tiksim inkubatorā, darīsim, ja ne, nedarīsim. Tad rodas jautājums, kam jūs to darāt? Inkubatoram? Ja tā ir vienīgā motivācija, ideja lemta neveiksmei,” norāda J. Priedītis.

Rudenī sākta jauna koncepta pirmsinkubācijas programma, kuras laikā jaunie uzņēmēji strādās ar savu ideju, centīsies saprast, kas ir potenciālais klients, veiks citus sagatavošanās darbus, lai finālā savas preces vai pakalpojuma testu pārdotu. J. Priedītis uzsver, ka tas ir labs filtrs, kas parādīs, kurš ir darītājs, kurš tikai runātājs.

Var atgādināt, ka Cēsu un apkaimes topošajiem uzņēmējiem, kuri vēlas izmantot Valmieras biznesa inkubatora pakalpojumus, nav noteikti jābrauc uz Valmieru. Inkubators sadarbojas ar koprades māju “Skola6”, kurā pieejamas divas bezmaksas darba vietas, bet biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Linda Šteinberga Cēsīs sniegs visas nepieciešamās konsultācijas.

Novērtē un apbalvo

Jau trešo gadu Valmieras biznesa inkubators gada nogalē rīkoja balvu pasniegšanu desmit nominācijās. Apbalvoto vidū pieci uzņēmēji ir no Valmieras, divi no Cēsīm, pa vienam no Gulbenes, Smiltenes un Burtnieku novada.

Cēsniece Ilze Jansone saņēma balvu nominācijā “Gada transformators”, bet uzņēmums “Ewart Woods” – nominācijā “Naudas koks”. J. Priedītis stāsta: “No­minācijā “Gada transformators” suminājām pirmsinkubācijas programmas dalībniekus, tos, kuri ideju spēj pārvērst reālā biznesā. Ilze Jansone atnāca ar trim idejām, atrada īsto un pārvērta to biznesā. Mums, inkubatora pārstāvjiem, šāda izaugsme dod vislielāko prieku. Savukārt “Ewart Woods” ir īpašs stāsts, tas ir uzņēmums, kas rada produktu ar augstu pievienoto vērtību. Gandrīz visa produkcija tiek eksportēta, viņi atraduši pārdošanas kanālus, kas citiem šķita nereāli, pierādījuši, ka, mērķtiecīgi strādājot, var sasniegt labus rezultātus.”

Stāstot par iecerēm, J. Priedītis norāda, ka šobrīd tiek izvērtēti visi inkubācijas dalībnieki, pārskatīti rezultāti, iespējams, kādam inkubators būs jāpamet, lai atbrīvotu vietu jaunajiem, jo pavasarī būs kārtējā uzņemšana.

“Lai gan vēl nav zināms, cik vietu būs brīvas, jau skaidrs, ka 1.martā sāksies pieteikumu pieņemšana gan pirmsinkubācijai, gan inkubācijai. Gribam būt pieejami, lai iespējami vairāk uzņēmīgu cilvēku varētu izmantot šo iespēju. Interesentiem jāseko informācijai, taču potenciālie klienti var arī jau iepriekš atbraukt, izrunāties, noskaidrot nepieciešamo, lai varētu nākt pie mums jau iespējami labāk sagatavojušies. Konsultācijas sniedzam visa gada garumā,” saka J. Priedītis.