Inešu pils – vieta vietējai sabiedrībai

Seko notikumiem pagastā. Inešu iedzīvotāji izjautā vietvaras vadību par iecerēm attīstībā un gaida atbildes, kā uzlabos dzīvesvidi. Foto: Andra Gaņģe Inešu iedzīvotāji izjautā vietvaras vadību par iecerēm attīstībā un gaida atbildes, kā uzlabos dzīvesvidi.

Sarunā ar Cēsu novada pašvaldības vadību Inešu iedzīvotāji bija vienisprātis– Vecpiebalgas pils ir ne tikai pagasta ģeogrāfiskais, bet vēl vairāk vietējās dzīves un inesiešu pašapziņas centrs.

“Kad kāds pošas uz bibliotēku, saka – iešu uz pili. Ir svarīgi, ka bibliotēka atrodas tieši šajā ēkā. Tā ir tradīcija,” sacīja inesiete, Cēsu novada domes deputāte Ella Frīdvalde-Andersone, kad domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs bija sanākušajiem pastāstījis par iespēju bibliotēku, kura atrodas pilī, pārcelt uz “Zemniekiem”. Tā ir ēka pagasta centrā, kurā savulaik bija skola, bet tagad telpas nomā uzņēmēji un daļa netiek izmantota.

Viens no apsvērumiem, kuru par labu pārmaiņām minēja J.Ro­zenbergs, bija fakts, ka pilī bibliotēka atrodas otrajā stāvā, bet “Zemniekos” to varētu iekārtot pirmajā stāva un arī telpas būtu plašākas. Savukārt iebildumi no inesiešiem – vecās skolas namā atrodas sveču darbnīca, kur strādā ar dažādiem aromātiem, jaunajā piedāvājumā tā joprojām būs šajā ēkā, tikai citās telpās. Vai izdosies bibliotēku pilnībā norobežot no spēcīgajām smaržām? Otrs- grāmatu krātuve plānota tur, kur patlaban gatavo sveces. Aromāti ļoti iesūkušies sienās, vai izdosies tos likvidēt?

Saglabāt bibliotēku pilī vēlams arī tāpēc, lai ēkas otrajā stāvā būtu cilvēku kustība. Tad vēdinās telpas, tās tiek pieskatītas, sacīja Dainis Andersons.

To, ka pagastā pēdējā laikā bijusi viļņošanās par kādreizējās Vecpiebalgas muižas pils izmantošanu, lika aizdomāties J.Rozen­berga ievadteikums, sākot runāt par šī nama izmantošanu un bibliotēkas iespējamo pārvietošanu. “Inešu pili noteikti nepārdos, tāpat kā nepārdos nevienu pili un kungu māju, kas ir pašvaldības īpašumā,” uzsvēra domes priekšsēdētājs. Viņš arī akcentēja, ka Inešu pils joprojām ir vieta gan vietējam korim, gan citiem amatiermākslas kolektīviem, gan kultūras pasākumiem, taču rosināja, ka tās varētu īslaicīgi iznomāt dažādu publisku un privātu pasākumu rīkošanai. “Pils telpas ir izcilas, ļoti skaistas, te, piemēram, varētu rīkot augstas kvalitātes mūzikas vakarus.” Izskatījās, ka šo rosinājumu sanākušie ap 30 inesiešu pieņēma.

Bibliotēkas atrašanās vieta būs līdzšinējā, bet bijušās skolas ēkas izmantošanā gan gaidāmas pārmaiņas. Tur plašākas telpas par līdzšinējām varētu rast Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre”, kura patlaban atrodas Vecpiebalgas pagastā, “Norkalnu2”mājā. Ierīkot prakses filiāli “Zemniekos” varētu piedāvāt arī ģimenes ārstei, tagadējais kabinets atrodas dzīvojamā mājā. J.Rozenbergs vēlreiz aicināja Inešu iedzīvotājus padomāt par priekšlikumu kādreizējā skolā, muižas laika tiesas namā, veidot sabiedrisko centru, kur viens no pakalpojumiem būtu arī bibliotēka.

Inesiete Ilze Kuligina pauda, ka pagastā nav vietas, kur tikties domubiedru kopām, kur piesēst un parunāties attālākiem paziņām, kaimiņiem. Vai tāda varētu atrasties, piemēram, vecajā skolā? Jāatgādina, ka I.Kalugina, pārstāvot biedrību “Inešu skolas draugi”, bija iniciatore kopstrādes vietas veidošanai pagasta vecās skolas ēkā. To atklāja 2022.gada augustā, bet iniciatīva tomēr neguva gaidīto atsaucību un pēc apmēram mēneša projektu pārtrauca. Taču, iespējams, tieši tagad ir pienācis laiks, kad šāda ierosme, varbūt ar papildu virzību, gūs atsaucību, sacīja pašvaldības vadības pārstāvji.

Sarunā par bijušās skolas ēkas turpmāko izmantošanu iedzīvotāji arī interesējās, kas maksās par remontu telpām, kuras tagad izmanto sveču darbnīca. Vai to veiks īrnieks, jautāja inesiete Sanita Cimdiņa. J.Rozenbergs paskaidroja, ka šī kārtība paredzēta nomas līgumā, rīcība būs atbilstoša tam.

Mārtiņš Mālenieks gribēja noskaidrot, kā pašvaldība piedzen komunālo maksājumu parādus. Te jāatgādina, ka Inešos un citos novada pagastos vismaz daļu daudzdzīvokļu māju apsaimnieko pašvaldība, bet likums nosaka, ka katram namam nepieciešams apsaimniekotājs. M.Mālenieks sacīja, ka vēlētos apsaimniekot vienu no ēkām Inešos, taču attur komunālie parādi, kas mājai sakrājušies. Pašvaldības pārstāvji solīja inesieti precīzāk informē, kā tiek strādāts ar nemaksātājiem. Patla­ban domes mājaslapā vēstīts, ka summai līdz 250 eiro ar parādnieku sadarbojas vietvaras speciālisti, bet lielāka summa tiek nodota parādu piedziņas uzņēmumam. M. Mālnieka neatlaidība raisīja plašāku sarunu par daudzdzīvokļu māju turpmāko apsaimniekošanu, par to, ka iedzīvotājiem vajadzētu informatīvu atbalstu, kā to organizēt.

Inesiešus interesēja arī Vec­piebalgas vidusskolas nākotne. Vai pašvaldības politika – mazināt izglītības pakāpi uz pamatskolu – neapgrūtinās apkaimes bērniem izglītības pieejamību. J.Rozen­bergs skaidroja, ka Vecpiebalgas skolā jau gadiem raksturīgi, ka pamatskolas klasēs audzēkņu skaits ir stabils, bet 10.līdz 12.klasē audzēkņu skaits samazinās. “No pašreizējiem vidusskolas 9.klases klases audzēkņiem tikai četri gatavojas turpināt mācības Vecpiebalgā,” pastāstīja domes priekšsēdētājs un rādīja grafiku, kurā bija redzams, ka pēdējos piecos gados vidusskolas posmā mācās ap 30 jauniešiem, pagājušajā mācību gadā – 28. Dinamika ir nepārprotama – 2010.gadā 10.līdz 12.klasē Vecpiebalgas skolā mācījās 101 skolēns, 2022./2023. mācību gada beigās – 28.

Inesieši arī vēlējās uzzināt, vai pagastā būs Mazās Kalniņa dienas, atbilde – tās notiks. Bija jautājums par kultūras pasākumiem pagastā, par autobusu pieturas apgaismošanu pagasta centrā. Pie­turvieta gan ir “Latvija Valsts ceļu” pārziņā, bet Vecpiebalgas apvienības pārvalde uzņemsies novērst šo nebūšanu.

Stāstot par šajā gadā paredzētajiem ieguldījumiem Inešos, paš­valdība informēja, ka lielākie sais­tīti ar muižas kompleksa uzturēšanu. Plānā ir mainīt pagraba jumtu, atjaunot magazīnas kolonnas un sakārtot apgaismojumu gar brīvdabas estrādi un Saulītes ielā. Savukārt ēkai “Zemnieki” paredzēts fasādes remonts un teritorijas sakārtošana.