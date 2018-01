Inešos sāk strādāt zivju audzētava

Uzņēmums “Hibitech Piebalga” Inešos nodevis ekspluatācijā zivju audzētavas ēku. Būvniecībā un audzētavas iekārtošanā, piesaistot arī Eiropas Savienības fondu finansējumu, ieguldīti gandrīz četri miljoni eiro.

“Celtniecību pabeidzām paredzētajos termiņos,” ar gandarījumu saka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valdis Cīrulis un pastāsta, ka ēka ir pieņemta ekspluatācijā, tagad tiek testēti baseini zivju mazuļu pieņemšanai. Sūkņi strādā, ēkā ir siltums, tiek iekārtoti kabineti darbiniekiem un speciālistiem.

Nav viegli izvēlēties nākamos darbiniekus, jo saņemts daudz pieteikumu ne tikai no Vecpie­balgas, arī kaimiņu novadiem. “Kārtojam iespēju uzņēmumam piesaistīt zivju speci­ālistu no Ukrainas, jo Latvijā šī nozare nav attīstīta un speciālistu ir ļoti, ļoti maz. Zivis ir īpaši dzīvnieki, to audzēšana nav tik vienkārša,” atzīst Valdis Cīrulis.

Uzņēmuma apkārtne ir labiekārtota, zālīte iesēta, vēl darāmais būs arī pavasarī. Zivju audzētavas svinīga atklāšana paredzēta pavasarī, kad baseinos jau augs mazas zivtiņas.