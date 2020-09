Igaunija sarkanajā “Covid-19” sarakstā

Valsts policija vērtē, ka pēc Igaunijas nokļūšanas to valstu sarakstā, no kuras ierodoties Latvijā jāievēro divu nedēļu pašizolācija, samazinājusies kaimiņvalstu iedzīvotāju klātbūtne Vidzemē.

Valsts policijas Vidzemes reģi­ona pārvaldes pārstāve Zane Vas­kā­ne aģentūrai LETA pastāstīja, ka policija patlaban nav apkopojusi informāciju par to, cik Igau­nijas un Latvijas iedzīvotāju ir po­licijas redzeslokā, kuriem pēc at­griešanās no Igaunijas jāievēro pašizolācija, bet novērojumi liecina, ka Vidzemes pilsētās, piemēram, lielveikalos, aizvadītās nedēļas nogalē igauņu valoda dzirdēta daudz mazāk. “Patlaban nekādi būtiski incidenti, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, nav konstatēti,” norādījusi Z. Vaskāne.

Atgādināsim, ka Igaunija 12.sep­tembrī nokļuva to valstu sarakstā, no kuras ierodoties Lat­vijā jāievēro divu nedēļu pašizolācija. Valsts policija turpina nodrošināt ieceļotāju kontroli, taču speciālus reidus Igaunijas robežas tuvumā nerīkos.

Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte LETA iepriekš norādīja, ka policija tāpat kā līdz šim turpinās strādāt pastiprinātā režīmā. Policija no Valsts robežsardzes turpina saņemt apliecinājumus, ka personas, ierodoties Lat­vijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus “Covid-19” izplatības ierobežošanai. Šādus apliecinājumus gan policija saņem tikai tādos gadījumos, ja iedzīvotāji ceļošanai izmantojuši starptautiskos pārvadātājus.

Īpašs regulējums attiecināts uz robežpilsētu Valkas un Valgas iedzīvotājiem. Lai netiktu ievērojami traucēta Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdienas dzīve, saņemot ikdienas pakalpojumus, kā arī netiktu ierobežota uzņēmējdarbība šo pilsētu teritorijā, Ministru kabinets noteicis, ka Valkas un Val­gas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot pašizolāciju, ja tie ikdienā šķērsos Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Tas attiecas uz personām, kuras ir deklarētas šajā teritorijā. Savukārt, ja personas Valkā ieradīsies no cita Igaunijas reģiona, piemēram Tallinas, paš­izolācija būs jāievēro.q