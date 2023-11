Iespēja ziedot asinis Morē

Mores iedzīvotājs Kalvis Grīnbergs pagastā rīko asinsdonoru dienu. “Stāsts sākās ar to, ka man tuvam cilvēkam bija nepieciešama asins pārliešana. Pēc tā sapratu, ka vēlos dot arī savu artavu, kompensēt izglābto dzīvību. Meklēju informāciju, kad tuvumā būs iespēja ziedot asinis, sagaidīju, kad Donoru diena bija Siguldā. Bet medicīnas personāls atzina, ka man vēnas pārāk šauras un asinis nodot nevaru,” par to, kā radusies ideja organizēt Donoru dienu Morē, stāsta idejas autors Kalvis Grīnbergs. Mediķi gan iedrošinājuši Kalvi mēģināt atkal pēc kāda laika, jo vēnas mēdzot mainīties. “Pēc šī gadījuma gan mazliet saskumu – gribēju izdarīt labu darbu, bet neizdevās. Tā nu prātoju, kāpēc nesarīkot asins ziedošanu Morē?” Asinsdonoru centrs bijis atsaucīgs, tikai norādīts, ka vienā izbraukumā jābūt vismaz 30 donoriem. “To, protams, apsolīt nevaru, tomēr ceru, ka cilvēki atsauksies. Tā ir tāda sava veida dāvana citam – ir daudz akciju, kur ir iespēja ziedot naudu, dažādas mantas, bet arī šī ir iespēja palīdzēt. Tāpēc ceru, ka pirmssvētku laikā cilvēki par to aizdomāsies,” turpina K.Grīnbergs. Viņš piebilst, ka šī varētu izvērsties par ikgadēju labdarības akciju Mores pusē pirms Ziemassvētkiem. Katram atnācējam, kas ziedo asinis, pienākas viena brīva diena un citi labumi.

Visi aicināti ziedot asinis 7.decembrī Mores Tautas namā no plkst.10 līdz 13.