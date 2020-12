Ierobežojumu uzraudzību Valsts policija novārtā neatstās

Papildu kontroles reidi uzreiz pirmajās paplašināto ierobežojumu dienās nenotiek, taču kārtībsargi ir apņēmības pilni uzraudzīt valstī noteikto prasību godprātīgu pildīšanu.

Ceturtdien stājās spēkā lielākā daļa no otrdien Ministru kabineta sēdē pieņemtajiem drošības pasākumiem un ierobežojumiem, tostarp nu jau otro dienu privāti pasākumi var notikt tikai vienas mājsaimniecības locekļiem, kā arī iedzīvotājiem savās ikdienas gaitās ir jāatceras un jāievēro tā saucamais “2+2 princips”, kas paredz ne tikai divu metru distances prasību, bet arī liegumu satikties vairāk nekā diviem cilvēkiem. Striktāki nosacījumi ir arī par pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietās un arī attiecībā uz sejas masku valkāšanu – tagad tās jāvalkā jebkurā iespējamajā telpā, kur vien atrodas vēl kāda cita persona, izņemot savu mājokli. Vai papildināto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana tiks arī intensīvāk uzraudzīta, to “Druva” jautāja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšniekam Aldim Pāžem, kurš apliecināja likumsargu koncentrēšanos uz ārkārtējās situācijas kontekstā noteiktajām funkcijām, taču tieši pēdējo ierobežojumu dēļ nav uzreiz paredzēts lielāks skaits kontroles reidu. “Pārbaudes veicām un arī veiksim,” apstiprina iecirkņa priekšnieks, paskaidrojot, ka pirms katras pārbaudes norit instruktāža atbilstoši valstī aktuālajiem nosacījumiem. Tātad jau šobrīd katrā kontroles vizītē būs krietni vairāk to pulcēšanās, distancēšanās un saimnieciskās darbības pagaidu nosacījumu normu, kuru izpildi Valsts policijai saskatīt, apstiprina A.Pāže. Ievērojami skaitliski palielināt kontroles pasākumus uzreiz nav iespējams, jo arīdzan policijas cilvēkresursi ir ierobežoti pastāvīgo un pašreiz vēl papildu noteiktās uzraudzības īstenošanai. “Taču pārbaudes būs, un rīkosim arī tā sauktās zibakcijas,” iedzīvotāju atbildību turēt uz grauda apņēmīgi sola likumsargs.