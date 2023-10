Ieraudzīt, saprast un būt tuvāk

Iekļaujošajā nedēļā sabiedrībai durvis ver deinstitucionalizācijas procesā radītie sociālie pakalpojumi – dienas aprūpes centri, grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcās -, tā atzīmējot dažādību, vienlīdzību un sapratni.

Šāda nedēļa ļauj ikvienam ielūkoties un vairāk izprast sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ikdienu, būt kopā, iepazīt un radīt prieku cits citam ar savu klātbūtni un kopīgu darbošanos.

Šonedēļ apmeklētājus uzņēmusi Drustu pagastā esošā specializētā darbnīca “Kārkli”. Tur viesi kopā ar grupu mājas iemītniekiem darināja prototipu kārklu solam. Grupu māja “Cēsis” aicināja uz apkaimes svētkiem, lai kaimiņi iepazītos ar kaimiņiem. Apkaimes iedzīvotāji nāca ar sāls­maizi, pašu audzētām vīnogām, visi kopīgi spēlēja lielformāta spēles un baudīja muzikālus priekšnesumus.

Šodien, 29.septembrī, sadraudzības diena ar radošām darb­nīcām, atjautīgām aktivitātēm, koncertu un karaoki notiek Cēsīs, atbalsta centrā “Pērle”, te var iegādāties specializētajās darb­nīcās radītos produktus. Bet sestdien ar nosaukumu “Kā skaistāk un interesantāk izmantot koku?” radošas, izglītojošas un integrējošas nodarbes būs dienas aprūpes centrā, specializētajās darbnīcās un grupu mājā “Spāre”.

Ja pagājušajā gadā Spārē visas aktivitātes notika tuvāk grupu mājai un skolas teritorijā, tad šogad vairāk tiks izceltas specializētās darbnīcas un dienas atbalsta centrs. Sociālo pakalpojumu vadītāja Cēsīs un Spārē Vineta Zariņa saka: “Īpaši vēlamies izcelt koku, jo tas ikdienā ir tik klāt­esošs, ka bieži to pat nepamanām. Tā būs meistarklase, kur rokassprādzi varēs izgatavot no koka un keramikas bumbiņām, arī sapņu ķērāja pamatā būs koka riņķis, spēles būs tādas, kurās ir izmantots koks, tāpat canis jeb suņu terapijā būs iespēja mest kociņu suņiem. Arī mākslas terapijā iesaistīts koks, proti, būs zīmēšana ar ogli. Gan suņu, gan mākslas terapiju mūsu klientiem ir iespējams saņemt kā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Darbošanās ar suņiem ir ļoti iecienīta. Mīļums, ko var saņemt no dzīvniekiem, mūsu pakalpojumu saņēmējiem ir ļoti svarīgs un nereti dzīvē pietrūcis. Mākslas terapeite Signe Vanadziņa iedvesmos radīt darbus, ko katrs pēc tam varēs paņemt līdzi. Tāpat ikviens varēs apskatīt dalībnieku darinātos darbus, tos iegādāties.”

Biedrībai “Cerību spārni” ir arī labdarības veikals “Visi var”, kurā var nopirkt specializēto darb­nīcu dalībnieku darbus, tāpat darbinieki ar dalībnieku radīto brauc uz tirdziņiem. “Tur mēs lielākoties stāstām, ko darām. Katrs var novērtēt, cik individuāli ir darbi, katram ir savs rokraksts. Bija brīnišķīgi, ka, piedaloties tirdziņā Cēsu svētkos, daudzi pircēji jau teica, ka zina par mums,” atceras V.Zariņa.

Pēc aizvadītā gada pasākuma, ko īpaši apmeklēja Spāres iedzīvotāji, bija pozitīvas atsauksmes. Vietējie bija gandarīti, ka tāds notikums ir tieši Spārē, ka visi var sanākt kopā, jo parasti uz pasākumiem jābrauc uz Cēsīm, Līgatni, Ieriķiem. Spārēnieši rosināja šādu pasākumu te rīkot katru gadu. Arī šogad būs ne tikai radoša darbošanās, bet arī varēs baudīt mūziku, uzstāsies mūziķis Ri­hards Saule.