Iepazīst savu pagastu

Atmiņu sarunās. Bānūžu muižas pagalmā novadnieki satikās darbaļaužu saietā. Foto: no albuma Bānūžu muižas pagalmā novadnieki satikās darbaļaužu saietā.

“Darbaļaužu saiets Bānūžos” ieinteresēja daudzus kaimiņus – Taurenes un Dzērbenes pagastu iedzīvotājus.

Bānūži tagad ir mazciems, bet kādreiz te bijusi muiža, jau vēlāk kādu laiku kopsaimniecības centrs. Te bijis veikals, pienotava, pasts.

Taurenes kultūras nama Stāst­nieku pulciņš izzina un pēta pagasta vēsturi, meklē papildu ziņas tām, kas rodamas izdevumos, novadpētnieces Spodras Ergardes savāktajos materiālos. Pēdējos gados mapēs sasistematizēti stāsti gan par notikumiem, gan cilvēkiem. Ar lielu interesi aktīvisti pētīja Bānūžu vēsturi, arī notikumu pirms 40 gadiem, kad laukā nogāzās lidmašīna, kas sēja minerālmēslus.

Parasti, kad par kādu tēmu savākts un apkopots iespējami daudz informācijas, stāstnieki aicina interesentus, lai iepazīstinātu ar uzzināto. “Bet kāpēc stāstīt par Bānūžiem Taurenē, ja to var darīt Bānūžos,” saka Taurenes kultūras nama vadītāja Ginta Babre un piebilst, ka stāstniekiem, arī pensionāru klubiņa “Randiņš” biedriem iecere patikusi. Un arī bānūžniekiem, kuri ieinteresēti iesaistījās saieta rīkošanā Bānūžu muižas pagalmā.

“Bija ap 60 cilvēku, lielākā daļa saistīti ar Bānūžiem, te strādājuši kopsaimniecībā, dzīvojuši. Bija arī jaunie bānūžnieki, kuri nesen iegādājušies īpašumus, un viņiem svarīgi zināt vietas vēsturi, arī iepazīt tālākus kaimiņus. Katram savas atmiņas un stāsti, kas vēl papildināja stāstniekiem zināmo,” teic G.Babre un atklāj, ka tikšanās nosaukums “Darba­ļaužu saiets” radies pats no sevis un izrādījies īsti piemērots.

Saiets sākās pie Bānūžu Velnakmens. Stāstnieku pulciņa vadītāja Mārīte Šķēle novadīja rituālu, kā pielabināt velniņu, palūgt tam veselību. Turpat netālu pirms 40 gadiem notika lidmašīnas avārija. Par to un lidotājiem kopumā atmiņās kavējās arī vairāki dzērbenieši, jo lidlauks atradās turpat kaimiņos. Savi stāsti bija Ingam Krieviņam, Rūdolfs Lapsa bija sameklējis dažādus materiālus, atmiņās dalījās Jānis Gobiņš. Sarmīte Lielā, kuru dzīve aizvedusi uz Bānūžiem, atklāja, ko uzzinājusi par šīs vietas vēsturi dažādos laikos.

Bānūžnieki Gatis un Māris Krondratjevi saimnieko muižas ēkā, kaimiņos Inga Račila. Viņi gādāja, lai ciemiņi justos labi. Māris izrādīja seno lietu kolekciju, par kuru ne viens bija pārsteigts, jo par to nebija zinājis. Gatis no garāžas bija izbraucis veco “Volgu”, daudzi gribēja pie tās nofotografēties. Par garšīgu zupu gādāja ilggadējā kolhoza “Taurene” ēdnīcas pavāre Valda Sakanfelde.

“Tā bija skaista, izglītojoša tikšanās. Cilvēki vēlas satikties, kavēties atmiņās, kas viņus vieno. Viņus interesē ne tikai tas laiks, kas piedzīvots, arī senāka vēsture, un par to gādā pagasta stāstnieki,” uzsver G.Babre un piebilst, ka kovida laiks iemācījis, ka dažādus pasākumus var rīkot ārtelpā un tiem ir daudz apmeklētāju. “Pikniks ar groziņiem, faktiem un atmiņām – tāds bija darbaļaužu saiets Bānūžos,” vērtē G.Babre un atklāj, ka nākamgad būs Brežģa – Lodes darbaļaužu saiets.