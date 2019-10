Ielūkoties nākotnē

Būs tikšanās. Topošā aktrise Suzanna Gredzena (no kreisās), jātniece vai zirgu trenere Anna Krakope un arīdzan uzlecošā skatuves zvaigzne Zane Kundziņa no 6.b klases gaida pārģērbtajiem Cēsu 2.pamatskolas audzēkņiem rīkoto pārsteiguma tikšanos ar radošu personību Eviju Kerliņu. Foto: Indars Krieviņš Topošā aktrise Suzanna Gredzena (no kreisās), jātniece vai zirgu trenere Anna Krakope un arīdzan uzlecošā skatuves zvaigzne Zane Kundziņa no 6.b klases gaida pārģērbtajiem Cēsu 2.pamatskolas audzēkņiem rīkoto pārsteiguma tikšanos ar radošu personību Eviju Kerliņu.

Šī gada Karjeras nedēļu vada futūristisks sauklis “Ielogojies nākotnē!”, aicinot arī mūspuses skolēnus pirmo reizi aizdomāties, ka kādudien viņi varētu pārstāvēt arī patlaban vēl neeksistējošu profesiju.

Karjeras nedēļa Latvijā notiek jau septīto reizi, Cēsu vēsturiskajā rajonā šoreiz tai oficiāli pieteiktās aktivitātes bija Cēsīs, Stalbē un Priekuļos.

Šī gada vadmotīvam par nākotnes vēl nezināmajiem siluetiem darba tirgus telpā viens no stilistiski tuvākajiem bija pasākums Stalbes pamatskolā. Tur ceturt­dien pie skolēniem viesojās skatuviskās improvizācijas meistari, lai atraktīvā veidā mudinātu skolēnus aizdomāties par nākotnes profesijām un tām nepieciešamajām prasmēm. Ar digitāli izglītojošas spēles palīdzību skolēni iepazina pagaidām vēl sabiedrībā plašāk mazpazīstamas profesijas, tostarp izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs un biomedicīnas inženieris. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja iemēģināt roku zīmēšanā trīsdimensionālajā (3D) virtuālajā vidē, turpretī vecāko klašu skolēni ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību ielūkojās trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas.

Aktīvi ap karjeras tēmu rosījās Cēsu 2.pamatskola, kas Karjeras nedēļā piedalās otro gadu. Skolotāja un karjeras konsultante Ilze Liepiņa “Druvai” kā lielāko ieguvumu no šādiem pasākumiem uzsvēra to, ka skolēni vispār sāk domāt, kas varētu būt viņu darbs, tas pamatskolas vecumā tik dabiski prātā neienāk. Viņa atzina dabas iekārtoto pretrunu – agrīnā pusaudžu vecumā intereses sliecas vairāk vienam par otru un socializēšanos, taču tas vienlaikus ir vecums, kad visefektīvāk iespējams apgūt kādas nākotnei tik nepieciešamās prasmes ne tikai skolas solā, bet arī ārpusskolas nodarbībās. I.Liepiņa atzina, ka jaunāko klašu bērnu iedvesmošanā ļoti labi strādā skolā jau izmēģinātā pārģērbšanās un iejušanās nākotnes profesijas tēlā, kā arī tikšanās ar profesionāļiem, ekskursijas uz darbavietām. Savukārt vecākajiem audzēkņiem jau vajag spēcīgākus impulsus, piemēram, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamām personībām.

Pēc tā, kā Karjeras dienu pasākumam bija tērpušies skolēni, varēja spriest, ka ir interese par mediķu profesija, bija gan fizioterapeits un plastiskais ķirurgs, gan ārsts vēl bez izvēlētas specializācijas. Bija arī veterinārārsts. Jauno dāmu vidū bija sastopamas vairākas topošās aktrises, kosmetoloģes, frizieres. Oriģinālu izvēli izdarījusi 6.b klases skolniece Anna Krakope, viņa nākotnes ceļu saista ar jātnieces vai zirgu treneres darbu, kā arī 4.b klases skolniece Paula Riekstiņa ar ieceri stāties bārmeņu rindās. Puišu vidū bija gan tēva piemēra un ieroču atribūtikas iedvesmots militārais darbinieks, gan kosmosa tehnoloģiju inženieri (Marsa zinātnieks, solārās enerģijas lādētājs). Bet pāris vecāko klašu audzēkņi pasākumā visai pretenciozi pieteica vēlmi strādāt Cēsu tirgū pie pārtikas stendiem. Kā ļoti atzīstamu var minēt faktu, ka lielākā daļa no “Druvas” aptaujātajiem skolēniem jau zināja, kas jādara, lai kaut nedaudz tuvotos savam sapnim, vienlaikus interesanti, ka tikai pāris skolēnu atzina, ka nākotnes profesija saistās ar ģimenes, vecāku paraugu.

Cēsu 2.pamatskolā bija vēl vairāki citi pasākumi, ieradušies arī audzēkņu vecāki, kas bērniem stāstījuši par savu profesiju.

Plašs pieteikto pasākumu spektrs bija arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT), kur rīkoja sportiskas aktivitātes, atvērto durvju dienu, absolventu vizītes un citus. Direktora vietniece Paulīna Sukaruka “Druvai” gan atzina, ka visvisefektīvākais pasākums audzēkņu izpratnes veidošanai par savas izvēles pareizību tomēr ir aroda prakses. Pēc darba reālajā vidē audzēkņi atgriežoties ar jaunu skatījumu par to, kā pietrūkst zināšanās, ko vajadzētu darīt vai arī – pat pretēji – ka izvēlētā specializācija neder un jāmaina, kamēr vēl nav zaudēts pārāk daudz laika. Taču no vienreizējiem pasākumiem P.Sukaruka īpaši izceļ pašu veidoto “Iekāpšanu citas profesijas kurpēs”, kad, piemēram, topošie automehāniķi vai būvnieki iemēģina roku kulinārijā. Reizēm pat gadoties, ka kāds dvēseles aicinājumu negaidīti atrod tieši tajā, it kā tik tālajā profesijā. Šonedēļ arī tiek pieņemti audzēkņu radošie darbi par to, kā pašu apgūtā profesija varētu izskatīties pēc nedaudz vairāk nekā dekādes – izstāde “Manas profesijas dizains 2030” tehnikuma abās ēkās būšot aplūkojama vēl visu nākamo nedēļu.

Vēl dažādi pasākumi Karjeras nedēļas ietvaros notikuši Cēsu Pilsētas vidusskolā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kā arī citās mācību iestādēs, kuras savas aktivitātes oficiālajā programmā netika pieteikušas. Arī Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle rīkoja pieņemšanas un sarunas ar 9.klašu skolēniem par karjeras tēmu, savukārt Cēsu novada Jauniešu mājā bija iespēja iepazīt pirmās darba pieredzes gūšanas formu – brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu “Zelta briedis”.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra, dalībnieku skaits katru gadu palielinās. Ja pirmo reizi – 2012.gadā –pasākumi tika rīkoti vien piecās pašvaldībās, ieintriģējot ap deviņiem tūkstošiem dalībnieku, tad pērn piedalījās 47 pašvaldības, aptverot 114 tūkstošus dalībnieku. Šogad izglītojošos pasākumus par karjeras izvēli rīko jau 83 Latvijas pašvaldības.