Ielaužas mājā un apzog to; vada mopēdu atrodoties alkohola reibumā; nokrīt no 4 m augsta medību torņa

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 67 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 14 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 11 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 13 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti septiņi ceļu satiksmes negadījumi. Divos no negadījumiem saņemta informācija par diviem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens vadītājs. Noformēti 72 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 40 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Saņemta informācija, ka naktī uz 22.augustu, Rūjienas novadā, Ipiķu pagastā, izsitot loga rūti, notikusi ielaušanās mājā un tās apzagšana. Policija noskaidro apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

22.augustā, pulksten 12:10, Gulbenes novadā, autoceļa Sinole-Māli 1.kilometrā, notika sadursme starp 1994.gadā dzimušas sievietes vadīto “Volvo” un 2004.gadā dzimušu puisi, kas tobrīd vadīja velosipēdu. Ceļu satiksmes negadījumā cieta velosipēda vadītājs, kas nogādāts ārstniecības iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

22.augustā, pulksten 13:20, Limbažu novadā, Limbažos, 1960.gadā dzimis vīrietis vadīja mopēdu atrodoties alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 2,07 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.augustā, pulksten 18:13, Beverīnas novadā, 2011.gadā dzimis zēns nokritis no aptuveni četrus metrus augsta medību torņa. Situācija radusies, jo vairāki bērni uzkāpuši tornī spēlēties un, redzot tuvojamies cilvēkus, metās bēgt, kā rezultātā no torņa augšas nokrita viens no bērniem. Cietušais nogādāts ārstniecības iestādē, taču dzīvībai bīstamas traumas nav konstatētas.