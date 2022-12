Ielās atkal sniegs

Ziema atnākusi ar visiem plusiem un mīnusiem, tostarp sniegu.

Vieniem tas rada prieku, citiem darbu, vēl kādam problēmas. Jau ierasti, sākoties snigšanai, pašvaldība saņem iedzīvotāju ziņas par nenotīrītām ietvēm, ielām. Arī redakcija uzklausījusi dažus lasītājus par netīrītām ielām, informācija par to nonāk arī mobilajā aplikācijā “8911”, ko pārzina novada pašvaldības policija.

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts atklāj, ka ziņas pienāk ne tikai no Cēsīm, bet arī pagastiem, tad informāciju nodod atbildīgajiem par konkrēto teritoriju: “Pašvaldības saistošo noteikumu uzraudzības inspektori apseko pilsētu, lai redzētu, kā tiek uzturētas ietves. Kā zināms, vietās, kur pašvaldība to nevar veikt mehanizēti, tas jādara blakus esošo teritoriju īpašniekiem. Fiksējot neizdarību, vispirms izsakām brīdinājumu, šogad jau nācies to darīt.”

Cēsu novada pašvaldības Nekustamo īpašu apsaimniekošanas nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš saka, ka arī viņi seko līdzi iedzīvotāju noskaņojumam, uzklausa tālruņa zvanus. Pirmajā sniegotajā rītā arī soci­ālajos tīklos izskanēja pārmetumi, ka kāda ietve vēl nav iztīrīta. Bija arī pārmetumi redakcijā par netīrītu ietvi gar Rīgas ielas beigām un Pētera ielu. D. Ozoliņš skaidro, ka nav iespējams panākt, lai visā pilsētā ietves vienā mirklī būtu tīras: “Ar pašvaldības traktoriņiem jātīra septiņas astoņas stundas, lai visas ietves būtu sakoptas, katram traktoriņam ir savs maršruts. Saprotams, iedzīvotāji grib, lai viņa ietvi notīrītu pirmo, bet, ja sāksim braukāt krustām šķērsām, būs vēl sliktāk. Teiksim, Pētera ielas ietve, citas no apdzīvotajiem kvartāliem attālākās tiek tīrītas vienas no pēdējām, jo arī gājēju kustība tur mazāka.”

Ielu tīrīšanu pilsētā veic “Kom-Auto”, bet rīkojumu, kad sākt, dod pašvaldība, kas arī kontrolē, vai darbs tiek paveikts atbilstoši prasībām.