Iekšķīgo slimību nodaļa pilnībā pārbūvēta

IEPAZĪSTINA AR MODERNAJĀM TELPĀM. Šonedēļ Cēsu klīnikas vadība iepazīstināja darbiniekus, kā arī pašvaldības deputātus ar pilnībā pārbūvētajām telpām ārstniecības korpusa 5. stāvā. Klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa deputātus iepazīstina ar galvenajām izmaiņām nodaļā. Foto: Iveta Rozentāle Šonedēļ Cēsu klīnikas vadība iepazīstināja darbiniekus, kā arī pašvaldības deputātus ar pilnībā pārbūvētajām telpām ārstniecības korpusa 5. stāvā. Klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa deputātus iepazīstina ar galvenajām izmaiņām nodaļā.

Jau no nākamās nedēļas Cēsu klīnikas pacientiem būs pieejamas Iekšķīgo slimību nodaļas pilnībā pārbūvētas, modernas telpas ārstniecības korpusa 5. stāvā.

Šonedēļ paveikto apskatīja klīnikas darbinieki un Cēsu novada domes deputāti. Iespēja tajās paviesoties bija arī “Druvai”. Klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa apskates sākumā uzsvēra: “Arvien tiecamies uz to, lai būtu moderna ārstniecības iestāde, kurā ir profesionāla palīdzība, profesionāla komanda, moderna, mājīga, ērta un droša vide. Iekšķīgo slimību nodaļas modernizācija ir viens no soļiem ceļā uz šo mērķi. Zinām, ka videi, tāpat kā personāla attieksmei pacienta ārstniecības procesā ir ļoti būtiska nozīme.”

Iekšķīgo slimību nodaļa ir būtiska ikvienā slimnīcā. Pārbū­vētās telpas skandināviskā stilā ar koka elementiem un elegantiem gaismu risinājumiem gan vairāk atgādina ērtu atpūtas vietu. Par to, kā līdz remontam te izskatījās, atgādina tikai fotogrāfijas. Tikpat gaišs un mūsdienīgs būs arī ēkas ceturtais stāvs, kurā vēl notiek būvdarbi. Arī tur darbosies Iekšķīgo slimību nodaļa. To plānots atvērt oktobra beigās.

5. stāvā tagad ir vienvietīgas un trīsvietīgas palātas, kopā 32 gultas vietas. Katrā palātā ir sanitārais mezgls, trīsvietīgajās – arī dušas telpa. Palātas ir plašākas, atvēlot pacientam vajadzīgo platību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pirms remonta nodaļā bija arī palātas sešiem pacientiem, turklāt ne visās bija sanitārie mezgli.

Katra pacienta gultas vieta aprīkota ar paneli, kurā iebūvēta skābekļa padeves sistēma, elektrības padeve, mazais apgaismojums un virsgaisma pacienta ērtībām, medicīnas personāla izsaukuma poga. Smagi slimiem pacientiem pieejams arī saspiestais gaiss, lai varētu pieslēgt plaušu mākslīgo ventilāciju. Līdz šim tāda iespēja stacionārā bija tikai Reanimācijas nodaļā. Klīnika jau iepriekš iegādājusies kvalitatīvas, elektroniski vadāmas ergonomiskās gultas ar pretizgulējumu profilaktiskajiem matračiem, kā arī funkcionālos skapīšus, kurus var pielāgot pacientu vajadzībām.

Projekta vadītāja, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja – Gruntmane skaidro: “Projekta gaitā īstenotās pārmaiņas ir ievērojami lielākas nekā tikai jauns vizuālais tēls. Tas ir stāsts gan par darba organizāciju un medicīnisko iespēju uzlabošanu atbilstoši mūsdienu prasībām un labajai praksei, gan racionālu resursu izmantošanu un zaļo domāšanu, kas ilgtermiņā sniegs arī ietaupījumu. Piemēram, katrā telpā būs iespēja regulēt siltumu, elektrības patēriņa ekonomijai kāpņu telpās izmantoti kustību sensori, izvēlēti mūsdienīgi risinājumi, kas ļaus samazināt ikdienā lietotā ūdens daudzumu.”

Izremontētais piektais stāvs pagaidām ir redzamākais rezultāts no Cēsu klīnikas ERAF līdzfinansētā investīciju projekta “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē”, lai arī savā ziņā tikai neliela daļa no tā. Projekts tika uzsākts 2018. gadā, un to pilnībā plānots pabeigt 2022. gadā.

Projekta laikā iegādātas mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas, pakāpeniski nomainot vecās. Veikta ārstniecības korpusa infrastruktūras atjaunošana: ventilācijas sistēma, apkures sistēma, pārējās ēkas komunikācijas, kas nav mainītas kopš 1975. gada, kā arī divu liftu nomaiņa.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 394 049,00 eiro, tai skaitā 85% ERAF un 9% valsts budžeta līdzfinansējums. Papildus projektā piešķirtajam pārbūves darbu veikšanai 1,7 miljonus eiro paredzēts ieguldīt no saviem līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas lēšamas 3,1 miljona eiro apmērā.