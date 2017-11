Iekļūst mājā un nozog ieročus

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 63 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti četri nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 15 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 11 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 10 ceļu satiksmes negadījumi. Nevienā no negadījumiem nav saņemta informācija par cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies divi vadītāji. Noformēti 95 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 38 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

Vakar, 15.novembrī, pulksten 7:02 Gulbenes novadā, Stradu pagastā, stāvlaukumā atrasta Igaunijā nozagta automašīna, kurā atradās divas personas. Automašīna nozagta 14.novembrī. Abas personas aizturētas un nodotas Igaunijas Republikas policijai. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Vēl 15.novembrī pulksten 19:55 Cēsīs nenoskaidrota persona, pielietojot fizisku spēku, nolaupīja 1964.gadā dzimušai sievietei somu. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Savukārt laika posmā no pulksten 7:30 līdz pulksten 19:50 Valmierā, atspiežot balkona burvis, iekļūts mājoklī un no seifa nozagti divi medību ieroči. Ieroči ir reģistrēti, kā arī to īpašniekam ir derīga medību atļauja. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.