Ieguldījumi Cēsu siltumapgādē

Siltumapgādes uzņēmuma SIA “Adven Latvia” investīciju plānos domes deputātiem ik pa laikam nākas apstiprināt grozījumus, jo pilsētas plašajā siltumapgādes sistēmā rodas neplānoti ieguldījumi. Arī oktobra domes sēdē investīciju plāns papildināts ar diviem jauniem ierakstiem, bet viena iecere izslēgta.

Kā Finanšu komitejas sēdē deputātiem skaidroja “Adven Latvia” valdes loceklis Egils Kampuss, šogad iecerētajiem papildu darbiem Cēsīs konstatētas problēmas divos siltumtīklu posmos: “Vasarā veicām hidraulisko pārbaudi, konstatēta noplūde atzarā uz Vāveres ielu 16; lai nodrošinātu siltumapgādi objektam, bija jāveic investīcijas vairāk nekā 22 tūkstošu eiro apmērā.

Tāpat tika konstatēta noplūde maģistrālajā tīklā Birzes ielā 1, bet pagāja ilgs laiks, kamēr izdevās atklāt bojāto vietu. Izrādījās, ka 1985.gadā, izbūvējot kanāla siltumtīklus, pārsedzes betona vāks nebija pietiekami plats, laika gaitā tas uzkritis uz caurules un to pārspiedis. Lai nodrošinātu drošu siltumapgādi, nolēmām mainīt maģistrālā tīkla posmu 130 metru garumā. Siltumapgādes koncepcijā to bija paredzēts veikt 2027.gadā, taču trases tehniskais stāvokli lika to darīt šogad, investējot gandrīz 70 tūkstošus eiro.”

Šī gada investīciju plānos bija iecerēts Cēsīs, Turaidas ielā, uzbūvēt šķeldas katlumāju, taču cenu aptaujā atklājies, ka summas ir būtiski augušas. Tāpēc uzņēmumā nolemts nogaidīt, pie šī jautājuma atgriezties pēc gada, paralēli pētot arī citus risinājumus. Šobrīd minētajā katlu mājā apmēram 40 procentus siltumenerģijas saražo mazais granulu – šķeldas katls, atlikušos ar dabas gāzi. Kā skaidroja E. Kampuss, pērn, lai celtu kopējo efektivitāti, vecais gāzes katls, kas fiziski bija nokalpojis, nomainīts pret modernu katlu.

Kopumā šajā gadā “Adven Latvija” pilsētas siltumapgādes uzlabošanā investēs 1,9 miljonus eiro. Lielākā investīcija ir šķeldas katlu mājas Būvniecība Bērzaines ielā, kur darbi tuvojas noslēgumam.