Iedvesmot jauniešus mācīties un darīt

Jaunais mācību gads Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā sācies ar divām aizraujošām mācību stundām. Tehnikuma Cēsu ēkā viesojās “Facebook” inženieru komandas vadītājs Džeims Kuinns un viņa sieva, latviete Liene, kura ir ārštata apģērbu dizainere Ņujorkā.

Skolas zālē pulcējās topošie programmētāji un dizaineri, lai uzklausītu viesu dzīvesstāstus un smeltos iedvesmu savām dzīvēm. Pirmo nosacīto mācību stundu vadīja Džeims, viņš uzsvēra, ka ikviens cilvēks ir simtprocentīgi atbildīgs par savu dzīvi, ka tikai no paša lēmumiem atkarīgs sasniedzamais mērķis. Lai arī Džeims pametis skolu jau 13 gadu vecumā, lai piepildītu sapni un kļūtu par programmētāju un tīklu inženieri, viņš norāda, ka pamatizglītība, ko iedod skola, ir svarīga, tomēr tas nav noteicošais mērķa sasniegšanā: “Iespējams, jūs gaidāt, ka skola pavērs jums ceļu uz panākumiem dzīvē, taču tas nav tik vienkārši. Viss galu galā būs atkarīgs no katra paša, no paša izvēlēm, ieguldītā darba. Ļoti daudz iespējams sasniegt pašmācības ceļā, kas gan prasa stingru raksturu, spēcīgu motivāciju. Man vienmēr paticis to darīt, un esmu mērķ­tiecīgi gājis pa šo ceļu.”

Viņš atzina, ka viens no iemesliem, kāpēc izvēlējies šādu ceļu, bijis tas, ka augstākā izglītība Amerikā ir dārga, bet sapratis, ka visu nepieciešamo var apgūt arī pašmācības ceļā: “Tas nozīmē, ka daudz jālasa, jāstudē, jāmācās risināt problēmas. Ir jāatrod grāmatas, kas var to veicināt, grāmatas, kas palīdz atrast tās pērles, kas virza mūsu dzīvi. Es visu mūžu esmu mācījies, pilnveidojies, neesmu baidījies no kļūdām, bet mācījies no tām, jo tās ļauj sekmīgi iet uz priekšu.”

Ar savu piemēru viņš parādīja, ka ikvienam iespējams sasniegt savus sapņus. Džeims kompānijā “Facebook” vada inženieru komandu, kura izstrādā programmatūras ātri augošajai “Facebook” globālā tīkla infrastruktūrai. Sarunā ar “Druvu” viņš atzina, ka šī bijusi pirmā tikšanās ar tik jaunu auditoriju, daudz ierastāk esot uzstāties konferencēs, kurās piedalās viņa jomas speciālisti: “Šī bija lieliska pieredze. No jauniešiem nāk daudz enerģijas, cerot, ka šī tikšanās bija noderīga viņiem, jāatzīst, ka tā bija svarīga arī mums abiem ar Lieni. Ja kaut vienam no viņiem tas būs vērtīgi un noderīgi, uzskatīsim to par ieguvumu.”

Tikšanās parādīja, ka vismaz vienam tā tiešām bija nozīmīga, jo pirmā kursa audzēknis Damons Niks Šmits, kurš apgūst programmēšanu, gan uzdeva jautājumus nodarbības laikā, gan vēl pārdesmit minūtes pavadīja individuālā sarunā ar Džeimsu. Pēc tās jaunietis atzina, ka viņam tikšanās bijusi ļoti nozīmīga: “Varēju ne tikai dzirdēt atziņas, bet arī jautāt padomu, ko viesis neliedza. Dzirdētais arī man liks padomāt, izvērtēt, kā labāk rīkoties, ko mainīt, jo viesis parādīja, ka ar smagu darbu iespējams sasniegt it visu. Sapratu, ka svarīgi arī nepadoties, ja kas nesanāk, bet iet mērķtiecīgi uz priekšu. Esmu tam gatavs!”

Otro mācību stundu vadīja Liene. Kā zināms, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā otro gadu iespējams apgūt arī apģērba dizainera amatu, un interesentu netrūkst. Liene pastāstīja, kā viņa pēc Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas pabeigšanas nolēmusi doties mācīties uz Ņujorku, tur ar izcilību ieguvusi bakalaura grādu apģērbu dizainā, tikusi praksē vienā no Ņujorkas populārākajiem modes namiem “Oscar de la Renta”, kur strādājusi kopā ar tagadējo modes nama radošo direktoru Fernando Garsiju. Viņa iedrošināja nebaidīties, bet gūt pieredzi, mācoties ārzemēs: “Tā ir pavisam cita pieredze, to jūs nevarat pat iztēloties, to var tikai izjust klātienē. Tas ir cits komunikācijas līmenis, tas paver pavisam citu skatu uz dzīvi. Protams, lai to sasniegtu, jābūt ambīcijām, jāuzdrīkstas darīt.”

Šobrīd Liene ir ārštata dizainere un apģērbu paraugu izgatavošanas speciāliste kompānijā “Marissa Webb” Ņujorkā, taču nav aizmirsusi Latviju un sākusi sadarbību ar mūsu uzņēmējiem. Lai arī tas notiek nelielā apjomā, Liene norāda, ka mērķis ir dot savai dzimtenei iespējami vairāk, cik vien būs viņas spēkos un iespējās.

Abu viesu pieredze rāda, ka ikviens var sasniegt visaugstākos mērķus un atrast darbu pasaules vadošajās kompānijās. “Tas ir simtprocentīgi iespējams, ja vien paši to vēlas,” ir pārliecināts Džeims Kuinns. “Protams, jāapzinās, ka tas panākams tikai ar smagu darbu, pacietību, vēlmi mācīties, attīstīties, pilnveidoties. Cilvēkiem patīk sacīt, ka kāds ir ļoti talantīgs, tāpēc tik daudz sasniedzis, bet patiesībā šis talantīgais daudz vairāk par citiem strādājis, centies, mācījies un to darījis daudzu gadu garumā. Vispirms ir smags darbs, tikai pēc tam to var nosaukt par talantu. Tāpēc jābūt gatavam smagi un daudz strādāt, tad rezultāti būs, protams, tie nebūs pēc gada, diviem, iespējams, tikai pēc desmit gadiem, bet uz to ir pacietīgi jāiet!”