Iebrauc kravas mašīnā

Februāra sākums vēsturiskā Cēsu rajona satiksmē bijis samērā kluss. Lai gan sniegotās ceļmalas un slidenās brauktuves novedušas pie ne mazums dažāda mēroga avārijām kā Vidzemē, tā citviet Latvijā, mūspusē notikušajos satiksmes negadījumos cietis tikai viens cilvēks.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) ikdienas notikumu pārskatos lasāms, ka no 1. līdz 7.februārim Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, par laimi, tikai vienā no tiem cietis cilvēks. VP VRP vecākā speicāliste Zane Vaskāne ziņo, ka minētā avārija atgadījusies piektdien, 5.februārī, Līgatnes pusē. Sākotnējā informācija liecina, ka ceturksni pirms deviņiem no rīta kāds “Audi” vadītājs Līgatnes pagastā esošajā Vidzemes šosejas posmā (A2 autoceļš) nav ieturējis nepieciešamo distanci. Visticamāk, tā rezultātā šoferim nav izdevies novērst iebraukšanu “Scania” markas transportlīdzeklī. Negadījumā cietusi viena persona, kura nekavējoties nogādāta medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts administratīvais process un vēl tiek skaidroti negadījuma apstākļi.

Vidzemē kopumā pagājušajā nedēļā fiksēti 54 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bez pieminētās sadursmes mūspusē cietuši vēl pieci cilvēki, tostarp arī viens gājējs, diemžēl ir arī viens bojā gājušais.

Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmes jomā februāra pirmajā nedēļā konstatēti 85 reizes, to­starp viens autovadītājs pieķerts braucam dzērumā, divi apturēti par agresīvu braukšanu un 26 šoferi pārsnieguši atļauto ātrumu.