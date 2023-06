Iebrauc ceļa norobežojošās barjerās

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.,10:40, Valmieras nov., Valmiera, Linarda Laicēna un Rūpniecības ielas krustojumā, sieviete vadot automašīnu “Peugeot”, neizvēlējas drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā no brauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca ceļa norobežojošajā barjerā, to bojājot. Automašīnas vadītāja nogādāta ārstniecības iestādē.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.17:05, Smiltenes nov., Smiltene, Gaujas iela, vīrietis vadot automašīnu “VW”, iebrauca ceļa norobežojošās barjerās. Automašīnas vadītājs nogādāts ārstniecības iestādē.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.18:00, Limbažu nov., Limbažu pag., A/C Dūči-Limbaži 22.km, vīrietis vadot automašīnu “Mitsubishi”, iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo automašīnu “Bmw”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Bmw” vadītājs, kurš nogādāts ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.18:25, Alūksnes nov., Alūksne, Lielā ezera un Jāņkalna ielas krustojumā, nenoskaidrota persona vadot automašīnu “Toyota”, neievēroja ceļa zīmi “Dodiet ceļu”, kā rezultātā motorollera vadītājs izvairoties no sadursmes krita un guva miesas bojājumus. Motorollera vadītājs nogādāts ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.11:50, Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela, sieviete vadot automašīnu “VW”, uzbrauca gājējai. Cietusī gājēja nogādāta ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.12:45, Cēsu nov., Straupes pag., vīrietis vadot automašīnu “Volvo” atpakaļgaitā, nepārliecinājās kustības drošību, kā rezultātā uzbrauca gājējam. Cieta gājējs, kurš nogādāts ārstniecības iestādē.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.17:45, Madonas nov., Ērgļi, vīrietis vadot automašīnu “Fiat”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs un pasažieris.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.19:30, Valmieras nov., Plāņu pag., Kazrunģa trasē, vīrietis vadot automašīnu “Bmw”, avarēja un guva miesas bojājumus. Cietušais vērsās ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis

18.06.2023. plkst.15:44, Madonas nov., Madona, Gaujas iela, notika automašīnas “Hyndai” un automašīnas “Audi” sadursme. Cieta automašīnas “Audi” vadītājs, kurš nogādāts ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.12:25, Valmieras nov., Mazsalaca, sieviete vadīja velosipēdu, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdama alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 4,77 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.16:56, Cēsu nov., Stalbes pag., A/M Umurga-Cēsis-Līvi, vīrietis vadīja kravas automašīnu “Scania”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 3,63 promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.18:13, Limbažu nov., Limbažu pag., A/C Dūči-Limbaži, vīrietis vadīja automašīnu “Mitsubishi”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 3,04 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.21:15 Gulbenes nov., Gulbene, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,52 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

16.06.2023. plkst.18:13, Limbažu nov., Limbaži, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,31 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.07:55, Valmieras nov., Valmiera, vīrietis vadīja automašīnu “Bmw”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 0,88 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.07:58, Valmieras nov., Valmiera, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,39 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.08:13, Limbažu nov., Limbažu pag., Ozolaine, vīrietis vadīja automašīnu “Peugeot”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 1,62 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.09:03, Valmieras nov., Valmiera, sieviete vadīja automašīnu “BMW”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 0,86 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.09:04, Valmieras nov., Valmiera, vīrietis vadīja automašīnu “Renault”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 1,32 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.13:18, Valmieras nov., Vaidavas pag., A/C A3, vīrietis vadīja automašīnu “Lancia voyager”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 1,26 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.14:09, Gulbenes nov., Lejasciema pag., A/C Sinole-Silakrogs , vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 0,32 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.17:34, Gulbenes nov., Gulbene, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,79 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.20:49, Varakļānu nov., Varakļāni, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,74 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.20:25, Alūksnes nov., Alūksne, vīrietis vadīja automašīnu “Tesla”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 1,60 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

17.06.2023. plkst.19:30, Valmieras nov., Plāņu pag., vīrietis vadīja automašīnu “Bmw”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 1,81 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis

18.06.2023. plkst..04:22, vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 0,88 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

18.06.2023. plkst.09:49, Valmieras nov., Valmiera, vīrietis vadīja automašīnu “Bmw”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 0,68 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis

18.06.2023. plkst.09:10, Valmieras nov., Valmiera, vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija 0,85 izelpojamā gaisā promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.