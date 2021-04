Ideju grāmata ir bieza

Divi vienā. Cēsu uzņēmuma “Shaman Inventions” ražoto zviedru sienu vispirms, kamēr bērns mazs, var pārveidot par Piklera trijstūri, vēlāk - pieskrūvēt pie sienas un lietot kā klasisko zviedru sienu. Foto: no legandgo.com Cēsu uzņēmuma “Shaman Inventions” ražoto zviedru sienu vispirms, kamēr bērns mazs, var pārveidot par Piklera trijstūri, vēlāk - pieskrūvēt pie sienas un lietot kā klasisko zviedru sienu.

Cēsu uzņēmums “Shaman Inventions” saistās ar koka balansa divriteņiem “Leg&Go” bērniem produktu, kas guvis atzinību starptautiskos konkursos, bet tikpat pieprasīti ir citi ražojumi.

Pandēmijas laiks, kad ierobežojumi vairāk liek uzturēties mājokļos, radījis jaunu pieprasījumu- aktivitāšu aprīkojumu, ko bērni var izmantot telpās.

Jāseko tirgum

Uzņēmuma valdes loceklis Atis Garklāvs apstiprina dzirdēto, ka ražojošā sfēra pandēmiju pārdzīvo veiksmīgi: “Mūsu darbībā krituma noteikti nav, es teiktu, ka kopumā tikai augam. Protams, izaicinājumi bijuši, nācies mainīties, sekot līdzi pieprasījumam, izplatīšanas kanāliem, bet esam spējuši palielināt ražošanas apjomus, produktu klāstu, noieta tirgus.”

Stāstot par aktivitāšu segmenta attīstīšanu, A. Garklāvs norāda uz mājsēdes ietekmi: “Tirgus analīze rāda, ka telpās izmantojamo bērnu aktivitāšu segments kļuvis daudz pieprasītāks. Mums mazpilsētā vai laukos tas nav aktuāli, var iet ārā un darboties, bet lielākās pilsētās, kur pārsvarā laiku nākas pavadīt dzīvoklī, vecāki domā, kā bērnus nodarbināt, kur viņiem tērēt enerģiju. Tāpēc arī domājam, ko piedāvāt, lai bērniem būtu interesanti pavadīt laiku.”

No trīsstūra līdz sienai

Viens no piedāvājumiem – zviedru siena, ko var transformēt vairākos veidos -, šķiet, radīta, iedvesmojoties no balansa divriteņa “Leg&Go”, ko var transformēt astoņos veidos. Sākotnēji zviedru sienu var izmantot kā Piklera trijstūri, kas ir pasaulē zināma kāpšanas struktūra un nosaukta par godu tā izstrādātājai, ungāru ārstei un bērnu attīstības speciālistei Emmi Piklerei. Viņa uzskatīja, ka jāatbalsta bērna dabiskā vēlme kustēties, jārada tai labvēlīgi apstākļi. Bērns, kurš pasauli atklāj patstāvīgos eksperimentos, iegūst pilnvērtīgākas un dziļākas zināšanas nekā tas, kuram tiek piedāvātas gatavas atbildes. Piklera trīsstūris palīdz bērnam attīstīt veiklību, līdzsvaru, motoriku, attīstīt muskuļus, dod daudz cita noderīga.

“Sekojot piedāvājumam tirgū, mums izdevās noķert domu, ka šo, līdzīgi kā skrejriteni, varētu izmantot plašāk, neaprobežojoties tikai ar vienu funkciju. Kā trīsstūri to var izmantot bērni jau no pusgada līdz pat piecu gadu vecumam, pēc tam pieskrūvēt pie sienas un lietot kā klasisko zviedru sienu,” skaidro A. Gar­klāvs.

Jāapsver katrs faktors

Stāstot, kā rodas idejas par jauniem produktiem, viņš norāda, ka pārdošanas komanda pēta tirgu, cilvēku vēlmes, lai tad rēķinātu, ko no tā uzņēmums var piedāvāt, vai tehnoloģijas to ļauj ražot. Rūpīgi tiek analizēta konkurence, jo ir produkti, kuru tirgus ļoti piepildīts.

A. Garklāvs atzīmē, ka produkta virzību tirgū ietekmē arī krietni augušās izejmateriālu cenas, daž­kārt pat veidojoties izejvielu deficīts, jo piedāvājums nespēj segt pieprasījumu tirgū. Palielinājušās cenas kokmateriāliem, jāizvērtē, kā tās ietekmēs produkta cenu, tās konkurētspēju pasaules tirgū.

Jāņem arī vērā, ka preču ražošana bērniem ir ļoti nopietni reglamentēta un uzraudzīta. “Protams, ideja ir ļoti svarīga, bet produkta attīstīšana, ieviešana nebūt nav tik vienkārša, kā varētu likties. Lai arī tā ir kāda neliela bērnu koka rotaļlieta, jātiek galā ar tehnoloģijām un, galvenais, sertifikāciju, kas attiecībā uz bērnu precēm ir ļoti sarežģīta. Tas nav tikai saražot, dažkārt šķiet, ka tas ir vienkāršākais šajā procesā. Prasības ir tādas, ka reizēm saproti – vieglāk to nedarīt, jo nosacījumus izpildīt nav iespējams. Gadās arī, ka tad, kad visas prasības izpildītas, rezultāts vairs nav tik labs, kā bijām iecerējuši.”

Paplašinās pamazām

Sākotnēji uzņēmuma ražotne bija Drabešu pagastā, Ieriķos, pirms dažiem gadiem “Shaman Inventions” pārcēlās uz Cēsīm. A. Garklāvs stāsta, ka, sākot darbu pilsētā, telpu bijis pietiekami, tagad, palielinoties produkcijas dažādībai, kļūstot arvien šaurāk: “Vēl kādu gadu varēsim turpināt esošajā angārā, tad nāksies domāt par telpu paplašināšanu, bet pozitīvais tas, ka iespējas to darīt mums ir.”

Jautāts par darbiniekiem, jo bieži dzirdēts, ka ir problēmas ar kvalificētiem speciālistiem, viņš saka, ka uzņēmums ir neliels, vien padsmit darbinieku. Vaja­dzība pēc papildu strādājošiem palielinoties lēnām, un tik daudz atbilstošu speciālistu varot atrast.

Pievienotā vērtība – tieša saikne ar patērētāju

Gandrīz visu produkciju uzņēmums eksportē, vien daži procenti paliek Latvijānnmmmm. A. Garklāvs stāsta, ka saražoto sūta uz pussimt valstīm, visvairāk uz Vāciju, Austriju, Šveici, Lielbri­tāniju un ASV.

A. Garklāvs uzsver arī to, ka “S­ha­man Inventions” ir uzņēmums, kas realizē visu produkta ceļu – no idejas līdz nonākšanai pie klienta. Paši ražo, iepako, nogādā klientam.

“Ir daudz rūpnīcu, ražotņu, kas produkciju ražo kādam lieltirgotājam, bet tas ir bezpersoniskāk. Mēs paši darām visu no sākuma līdz beigām, var teikt, zinām katru klientu, pie kura mūsu produkts nonāk. Var jau ražot kādam lieltirgotājam, bet tur viss var mainīties. Tad drošības sajūta mazāka, jo tirgotājs katram produktam rīko konkursu, kas ražos, un kādā brīdī kāds ar lētāku cenu it kā drošo nišu noņems. Tāpēc šāda veida ražotne mūs nekad nav interesējusi, esam uzticīgi paši sev. Varbūt mums apjomi mazāki, bet tā ir mūsu produkcija, par to zinām visu, uzņemamies atbildību konkrēta pircēja priekšā. Varam paši kontrolēt visu procesu, šādi tā pievienotā vērtība ir lielāka.”