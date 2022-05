Horvāti iedvesmojas no Latvijas probācijas pieredzes

PIEREDZES APMAIŅA. Pārstāvji no Horvātijas probācijas dienesta iepazīstas, kā Cēsu Jauniešu māja aktivitātēs iesaista jauniešus, kas atbrīvoti no pāraudzināšanas iestādes. Foto: Iveta Rozentāle Pārstāvji no Horvātijas probācijas dienesta iepazīstas, kā Cēsu Jauniešu māja aktivitātēs iesaista jauniešus, kas atbrīvoti no pāraudzināšanas iestādes.

Valsts probācijas dienests uzņēma kolēģus no Horvātijas, lai dalītos pieredzē. Horvātijas probācijas dienesta pārstāvji viesojās arī Cēsīs, iepazinās ar Cēsu nodaļas darbu un apmeklēja Jauniešu māju, kas iesaistījusies jauniešu integrēšanā sabiedrībā.

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona struktūrvienības Cēsu nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš iepazīstināja kolēģus no Hotvātijas ar to, kā strādā nodaļa, kā šajā darbā iesaistās Cēsu novada pašvaldības Jauniešu māja. Horvātijas probācijas dienesta pārstāvji “Druvai” atzinīgi izteicās par uzņemšanu Latvijā un vērtēja, ka šāda vizīte ir iespēja redzēt, kas ir katra dienesta stiprās puses, kur vēl iespējama izaugsme. Viesi atzinīgi novērtēja ikdienas dokumentu apriti, kas Latvijas dienestā notiek elektroniski, bet viņiem tam ir tikai aizmetņi, tāpat uzsvēra, ka Latvijā tiek īstenotas spēcīgas sociālās korekcijas uzvedības programmas.

Tiekoties ar Jauniešu mājas pārstāvi Ilutu Balodi, viesi uzzināja, kā sabiedrisko darbu iespējams īstenot citādā veidā. Jauniešu mājā jaunietis, kurš ir probācijas dienesta uzraudzībā, kopā ar citiem darbojas sabiedrības labā, visiem te ir vienādas iespējas. Jauniešu māja arī ir vieta, kur socializēties ar sava vecuma jauniešiem, apgūt jaunas zināšanas. Arī Jānis Zārdiņš to uzteica kā ļoti labu praksi: “Šis piemērs ir kā viens no ide­ālajiem variantiem, kā jaunieti, kurš bijis ne visai labā vidē, kas varbūt veicinājusi viņu izdarīt noziegumu, varam integrēt citā vidē, parādīt citu piemēru. Saprotams, vienkārši veicot sabiedrisko darbu, nemainās jaunieša domāšana. Taču šādā veidā iespējams strādāt ar jaunieša domāšanu un līdz ar to ietekmēt arī viņa tālāko rīcību.”

Jānis Zārdiņš skaidroja, ka Horvātijā nav tik attīstīta uzraudzības funkcija nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotajiem. Latvijā ir izveidotas dažādas sociālās korekcijas programmas, to attīstīt vēlētos arī Horvātijā. J.Zārdiņš atzina: “Viņu entuziasms un enerģija ir iedvesmojoša. Mēs šādas programmas esam izveidojuši sadarbībā ar Kanādu, Lielbritā­niju un citu valstu atbalstu, tagad Horvātija ir gatava darīt to pati.” J.Zārdiņš arī piebilda, lai gan mums bieži vien liekas, ka citur daudz kas ir labāk, noteikti ir lietas, ar ko varam lepoties.

J.Zārdiņš “Druvai” pastāstīja, ka viņš kopā ar kolēģiem no Latvijas Valsts probācijas dienesta iepazinis atbilstošas institūcijas darbu Horvātijā: “Tikām uzņemti ļoti sirsnīgi, bijām pirmie ārvalstu kolēģi, kas viesojās pie viņiem. Iedvesmojāmies no tā, ar cik lielu entuziasmu horvāti strādā, ir gatavi ieviest dažādus jauninājumus, lai veicinātu jauniešu iespēju gūt citādu, pozitīvu pieredzi, veicinot integrēšanos sabiedrībā, domāšanas maiņu un līdz ar to uzvedības maiņu, vēlējāmies uzaicināt viņus arī uz Latviju.”