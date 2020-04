Gūt sacensību azartu

Jau rakstījām, ka šajā laikā, kad visas sacensības ir atceltas, sporta kluba “Ašais” jaunieši atraduši iespēju tomēr izbaudīt skriešanu sacensību azartā, tomēr nepārkāpjot valstī noteiktās ārkārtējā stāvokļa prasības.

Ašie startējuši vēl vienās virtuālajās sacensībās kopā ar vēl 370 dalībniekiem no daudzām pasaules valstīm. Šoreiz skrējējiem bija iespēja izvēlēties sev atbilstošāko distanci, un lielākā daļa ašo aizvadīja cīņu neierastajā vienas jūdzes skrējienā, bet vecākie – garākās distancēs. Lai arī dalībnieki izvēlējās dažādas distances, pēc īpaša koeficienta tika noteikta arī vieta kopējā reitingā neatkarīgi no dzimuma.

Teicami savu otro šī pavasara startu aizvadīja Roberts Glazers, kurš kopējā reitingā ierindojās 20. vietā, visaugstāk no ašajiem. Visu 68 jūdzes skrējēju konkurencē viņš augstajā 7.vietā, bet vecuma grupā (13-18g.v.) – izcīnīta trešā vieta.

Šīs sacensības ļāva klubu “Ašais” pārstāvēt arī Rihardam Serģim, kurš mācās un dzīvo ASV, un savu 10 km distanci veica tur. Lielajā kopvērtējumā viņam 33.vieta, 10 km distancē (76 dalībnieki) – Rihards uzrādīja sesto rezultātu. Vecuma grupā 19 – 24 gadi viņš ceturtais kopvērtējumā, bet ātrākais 10 km distancē.

Artis Rožkalns lielajā kopvērtējumā 62. vietā, bet sestais grupā (19-24g.v.).

Kārlis Dieviņš vienas jūdzes skrējienā uzrādīja 23.rezultātu, bet vecuma grupā (13 – 18g) viņam piektais rezultāts.

Neskatoties uz to, ka Roberts Cercins bija par jaunu, lai “iekļautos” kādā no vecuma grupām, kopvērtējumā jūdzē Robertam 30. vieta 68 dalībnieku vidū. Ašo skrējējas Renāte Beļājeva un Elza Niklase dāmu konkurencē jūdzes distancē uzrādīja attiecīgi 18. un 19. rezultātu, bet kopējā ieskaitē dāmu vērtējumā viņām 52. un 56. vieta 152 dalībnieču konkurencē.

Šajās virtuālajās sacensībās ieplānoti vēl divi posmi.