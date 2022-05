Gūt futbola pieredzi Zviedrijā

Foto piemiņai. Futbola kluba “Priekuļi” sporta direktors Jānis Naglis (no labās) kopā ar Helsingborgas futbola kluba attīstības vadītāju, Zviedrijas futbola leģendu Hansu Eklundu. Foto: no albuma Futbola kluba “Priekuļi” sporta direktors Jānis Naglis (no labās) kopā ar Helsingborgas futbola kluba attīstības vadītāju, Zviedrijas futbola leģendu Hansu Eklundu.

Futbola kluba “Priekuļi” sporta direktors Jānis Naglis gūst pieredzi Zviedrijā, Helsingborgas futbola klubā. Tikko viņš atgriezies no pirmā pieredzes brauciena.

“Brauciens bija ļoti vērtīgs, un ar nepacietību gaidu nākamo,” neslēpj J. Naglis. “Šī nedēļa ļāva saprast, kā darbojas kluba struktūra, kā tiek organizēts treneru darbs, kā darbojas futbola akadēmija, kā risināti citi jautājumi. Protams, šobrīd atrodamies dažādās vietās uz attīstības skalas, bet redzētais ļauj saprast, kāds ir ceļš, pa kuru virzīties. Nekad nebūsim tik liels klubs, bet organizatoriskajā un treniņu darbā varam līdzināties, un, pakāpeniski ejot, daudz kas iespējams.”

Nākamajās vizītēs J. Naglis pārrunāšot arī iespējamo sadarbību starp Helsingborgas klubu un FK “Priekuļi”.

Pēc paša izvēles

Labi zināms, cik ikvienas nozares pārstāvim svarīgi doties citur, lai papildinātu savas zināšanas ar citu pieredzi. Tas svarīgs arī sporta dzīvē, jo dod jaunu stimulu darīt labāk, citādāk. Ne vienmēr, lai dotos uz kādu valsti pieredzes apmaiņā, jātērē savi līdzekļi, ir Eiropas Savienības programma “Mobilise SME”, kas atbalsta pieredzes apmaiņas vizītes dažādos līmeņos: biznesā, kultūrā, izglītībā, arī sportā. Šo iespēju izmantoja arī J. Naglis.

“Ir trīs valstis, uz kurām esmu gribējis doties: Zviedrija, Beļģija un Igaunija. Zviedrijā viesojos jau pirms gadiem desmit, zināju, ka Helsingborgas futbola klubam ir ļoti laba futbola akadēmija, tāpēc gribētu tur nokļūt vēlreiz,” saka J.Naglis. Te jāpiebilst, ka Helsingborgas futbola klubs darbojas no 2007.gada, spēlē Zvie­drijas augstākajā līgā, ir seškārtējie Zviedrijas čempioni, seškārtējie kausa ieguvēji.

“Teorētiski var katru mēnesi braukt uz citu valsti, bet programma ilgst līdz šī gada augustam, un šajā posmā tik daudz brīva laika atrast nevaru. Zviedri piekrita mani uzņemt, tāpēc devos turp,” stāsta J. Naglis.

Programmai ir nosacījums, ka pie sadarbības partnera jāpavada vismaz mēnesis. Ja nevar ziedot visu mēnesi, var laiku sadalīt vairākās daļās, tāpēc J. Naglis turp dosies vēl divas reizes. Pirmajā viesošanās reizē, kas ilga nedēļu, spējis uzzināt galvenos akcentus futbola kluba un futbola akadēmijas darbībā, nākamajos braucienos jau varēšot iedziļināties niansēs, saprast, kas īpaši noder, darbojoties FK “Priekuļi”.

“Manu interesi saista divas lietas,” stāsta J. Naglis. “Pirm­kārt, tā ir joma, kas mani interesē kā sporta direktoru. Proti, kā veidota kluba organizatoriskā struktūra. Kā kārtot futbola jautājumus, lai veidotu veiksmīgu piramīdu no vismazākajiem līdz lielajai komandai. Kā notiek darbs ar līdzjutējiem, sponsoriem un vēl, un vēl. Otrkārt, mani interesē treneru darbs, jo pats vairākus gadus esmu bijis treneris, un tieši treneri jau ir veiksmīgas attīstības pamats. Nedēļas laikā apmeklēju arī vairākas spēles, gan jauniešu komandu, gan lielās komandas.”

Futbola akadēmija un izglītība

Helsingborgas klubam ir viena no spēcīgākajām futbola akadēmijām Zviedrijā, sākot ar zēniem no sešu gadu vecuma, līdz U19 grupai. Akadēmijā apmēram 360 bērni, kas it kā nav daudz, ja ņem vērā, ka šī ir devītā lielākā Zviedrijas pilsēta.

“Akadēmijā nav vienkārši iekļūt,” skaidro J. Naglis. “Notiek rūpīga atlase, un tikai pašus labākos uzaicina pievienoties. Bēr­niem, jauniešiem, ja vēlas iekļūt akadēmijā, jāapzinās, ka nebūs vieglas dienas, tur darbs notiek tikai uz rezultātu, lai viņi kļūtu par profesionāliem spēlētājiem. Jau no 13 gadu vecuma zēni akadēmijā trenējas kā profesionāļi, viņiem viss tiek nodrošināts, atliek tikai sevi parādīt treniņos un laukumā. Jauniešiem ir liela motivācija, ja neturēsi līdzi, daudzi gaida, kad kāda vieta atbrīvosies. Konkurence ir milzīga.”

Futbola akadēmijas puiši mācās vienā vispārizglītojošajā skolā, kura atzinīgi vērtē šo sadarbību, un mācību darbs tiek pakārtots futbolam. No rīta treniņš, tad mācības, un vakarā atkal treniņš. J. Naglis stāsta, ka futbola akadēmijā jauniešiem nemitīgi tiek uzsvērta arī izglītības lielā nozīme: “Pieļauju, ka visur pasaulē puišiem, kas trenējas, piezogas doma: ja kļūs par profesionālu futbolistu, ar to pelnīs naudu, kāpēc mācīties. Viņi neaizdomājas, ka jebkurā brīdī var gūt traumu, kas liek teikt sportam ardievas. Ko tad, ja nav nekādas izglītības? Turklāt vien nedaudzi procenti spēlētāju kļūst par profesionāliem futbolistiem.”

Jānim arī bijis patīkami konstatēt, ka sportam liela vērība tiek pievērsta vispārizglītojošajās skolās. Ir klases, kur sporta nodarbības ir pat piecas reizes nedēļā, pētījumi rādot, ka tas nāk tikai par labu. Gan jauniešu fiziskais līmenis, gan mācību sekmes šo klašu audzēkņiem esot augstākas nekā klasēs, kur sports notiek retāk.

Darbs ar sponsoriem un faniem

Helsingborgas klubā tiekot domāts par visiem sīkumiem, katram ir nozīme kluba dzīve, tā attīstībā. Klubu finansē vietējā komūna un sponsori. Esot vismaz 20 lielie atbalstītāji, ar kuriem notiek aktīvs darbs, tiek rīkoti dažādi pasākumi. Piemēram,tiek saaicināti visi sponsori, viens no tiem “Audi”, kas sarīko jauno mašīnu prezentāciju, kad citi atbalstītāji var izmēģināt jaunos modeļus. Vai kompānija, kas tirgo vīnu, citiem sponsoriem sarīko degustāciju.

“Protams, situācija pie mums un Zviedrijā ir atšķirīga, bet attieksmi pret sponsoriem varam mācīties, jo tā ir ļoti svarīga. Latvijā, īpaši mazpilsētās, ar sponsoru piesaisti iet smagi, bet labi apzinos, cik tā ir svarīga, ja gribam audzēt kluba profesionālo līmeni. Uz to šobrīd varam tikai skatīties kā uz vēlamu nākotni, bet vismaz redzam, kurp var tiekties,” saka J. Naglis.

Notiek arī aktīvs darbs ar faniem, fanu klubu. J. Naglis rāda bukletu, kurā apkopotas dziesmas, ko fani dzied spēles laikā. Viņš stāsta, ka arī fanu kustību nedrīkst piemirst, pat ja tā vēl nav vērsusies plašumā.