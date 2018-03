Gurķi jau gatavi!

Sākta ražas novākšana. Cēsu siltumnīcas vairumtirdzniecības vadītājs Reinis Reķis ar zemnieku saimniecības “Kliģeni” pirmo gurķu ražu. Foto: Marta Martinsone - Kaša Cēsu siltumnīcas vairumtirdzniecības vadītājs Reinis Reķis ar zemnieku saimniecības “Kliģeni” pirmo gurķu ražu.

Kopš pirmdienas cēsnieki var iegādāties pašu pilsētas siltumnīcās izaudzētos gurķus. Zemnieku saimniecības “Kliģeni” mājas lapā solīts, ka jaunā raža būs tikai marta beigās, taču gurķi gatavi divas nedēļas ātrāk.

“Druva” viesojās siltumnīcās, kur valda pavasaris un mūzikas skaņās zied un gatavojas “vesels hektārs” gurķu.

Zemnieku saimniecības “Kli­ģeni” vairumtirdzniecības vadītājs Reinis Reķis stāsta, ka audzētāji nevar noteikt precīzu datumu, kad ienāksies raža: “Tas ir atkarīgs arī no saules, un tieši tagad ir skaists laiks. Iepriekšējos gados stā­dījām, lai gurķi būtu gatavi marta vidū. Šogad riskējām, iestādījām divas nedēļas ātrāk un rezultāts arī ir ātrāk. Kopš pirmdienas realizējam veikalos un arī savā tirdzniecības centrā. Pro­tams, pirmajiem gurķiem cena diezgan augsta un tāda turēsies visu martu. Ražošanu sākam ziemā, tādēļ izmaksas ir ļoti lielas.

Latvijā visi audzētāji ir kā viena ģimene, atbalstām, palīdzam. Ne­tei­kšu, ka ir konkurence, drīzāk jautājums par kvalitāti un garšu. “Kliģeniem” ir svarīgas šīs divas īpašības.” “Mārupei” un “Getliņi EKO” atšķiras audzēšanas tehnoloģijas un reizē arī izmaksas.”

Gurķu stādi līdz ražai izaug divos mēnešos. Ja ir īpaši labi apstākļi, tad no zieda līdz gatavam garajam gurķim paiet divas nedēļas. “Kliģeni” pasūta sēklas, no tām Somijā specializētā audzētavā mēneša laikā izaudzē stādus līdz trešajām lapām. Pēc tam vēl viens mēnesis Cēsīs siltumnīcās. “Tas ir izdevīgāk, pēdējos gados tā dara visā Latvijā,” skaidro Reinis Reķis. “Izmantojam sertificētus augu aizsardzības līdzekļus. Ja iemetas kāds kaitēklis, cīnāmies ar pretkaitēkli. Mums ir “Zaļās karotītes” sertifikāts, saimniekojam bioloģiski. Cilvē­kiem liekas, ka te izmanto ķīmiju un miglo, bet tā nav. Augiem šeit ir 24 stundu uzraudzība. Astoņas stundas to veic darbinieki, parējās – kompjūters. Papildu apgaismojumu neizmantojam. Tas ir dārgi, nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi. Mūzika, kas skan siltumnīcās, ir darbiniekiem un, protams, patīk arī augiem. Tas visā pasaulē ir zinātniski pētīts.

Saimniecībā izmaiņu pagaidām nav, joprojām segtās platības ir trīs hektāri. Attīstāmies, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Esam vairākus gadus eksperimentējuši, izmēģinājuši kaut ko jaunu un nonākuši pie tā, kas ir labākais, garšīgākais un kvalitatīvākais. Nākotnē ir vēlme apbūvēt vēl vienu hektāru ar segtajām platībām, bet šogad būs pārvērtības puķu siltumnīcās.”

Arī tomātu raža šopavasar gaidāma agrāk, jau uz Lieldienām, aprīļa sākumā. Būs trīs šķirnes: lielaugļu, mazie ķiršu un dzeltenie plūmju tomāti. Kā ierasts, būs iegādājami arī gurķu, tomātu, pap­rikas un puķu stādi. Daudzi audzētāji jau iepriekš pasūtījuši vajadzīgo daudzumu. “Protams, mēs izaudzējam arī tiem, kuri nav pasūtījuši, attopas vēlāk un izdomā, ko jaunu šogad varētu pamēģināt savā siltumnīcā. Šķirnes ir visām gaumēm un vēlmēm,” papildina Reinis Reķis.

Agronome Inese Raubiško Reķe atzīst, ka šosezon būs līdzīgs puķu stādu piedāvājums kā iepriekšējos gados: “Turamies pie pārbaudītām vērtībām. Arī pircēji meklē to, kas jau iepriekš izmēģināts un labi audzis. Būs arī jaunas šķirnes, piemēram, nokarenās petūnijas citās krāsās. Visi laipni gaidīti! Aicinu vīriešus noteikti atbraukt 8. martā. Tulpes varēs saplūkt tieši no dobes!”