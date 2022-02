Gulbenes un Alūksnes novada iedzīvotājiem izkrāpj naudu

Šī gada februārī Gulbenes un Alūksnes novadā reģistrētas krāpšanas. Iegūstot iedzīvotāju uzticību, tika izvilināti norēķinu karšu dati, kā arī izkrāpta nauda lielā apmērā. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un kritiski izvērtēt informāciju, kuru atrod aizdomīgās interneta vietnēs un saņem no nepazīstamām personām.

2022.gada janvārī kādai Gulbenes novada iedzīvotājai, atsaucoties uz dziedniecības pakalpojuma sludinājumu internetā, tika izkrāpta nauda. Sieviete interneta vietnē pamanījusi dziedniecības pakalpojuma sludinājumu, kurā tika aicināts norādīt personas kontakttālruni un aizpildīt testu dziedniecības veida noteikšanai. Iedzīvotāja, veicot minētās darbības, tās pašas dienas laikā saņēma zvanu no sievietes, kura uzdevās par dziednieci. Saruna noritēja krievu valodā. Pēc dziedniecības procedūrām, kuras norisinājās telefonsarunas formātā, kāda cita persona sievietei sniedza norādes kā un kam jāveic samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem. Kopumā sieviete veikusi septiņus maksājumus par kopējo summu 3720 EUR. Saistībā ar notikušo, policijā uzsākts kriminālprocess par naudas izkrāpšanas faktu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas – par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana).

Savukārt Alūksnes novadā februārī reģistrēts gadījums, kur kāds vīrietis saņēmis zvanu no personas ar piedāvājumu iegūt peļņu, iesaistoties darījumos ar biržu un bitkoiniem. Saruna norisinājās krievu valodā. Vīrietim tika lūgts lejupielādēt divas mobilās lietotnes, kur vienā no tām bija nepieciešams ievadīt bankas konta datus, ko vīrietis arī izdarījis. Rezultātā no iedzīvotāja bankas konta tika izkrāpti 360 EUR, kā arī uz viņa vārda tika noformēti trīs ātrie kredīti 1390 EUR apmērā. Policija turpina lietas izmeklēšanu.

Lai pasargātu sevi, Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt pārlieku uzticīgiem pret nezināmām personām, sargāt savu personīgo informāciju, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt banku kontu piekļuves datus, nevērt vaļā aizdomīgas interneta resursu saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē „Mana Drošība”.