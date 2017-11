Gulbenes novadā sieviete ar cirvi uzbrūk kādam vīrietim

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 24. līdz 27.novembrim, saņemta informācija par 203 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 24 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 70 nodarījums pret sabiedrisko kārtību un 35 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 25 ceļu satiksmes negadījumi. Divos no negadījumiem saņemta informācija diviem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 12 vadītāji. Noformēti 251 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 102 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

23.novembrī pulksten 22:50 Gulbenē, uz dzelzceļa pārbrauktuves bez automātiskās barjeras, 1985.gadā dzimis vīrietis nepārliecinājās par satiksmes drošību, kā rezultātā notika sadursme ar braucošo lokomotīvi. Ceļu satiksmes negadījumā nebija cietušo, bojāta automašīna. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

23.novembrī pulksten 17:43 Kocēnu novadā, autoceļa Valmiera – Dikļi – Augstroze 6. kilometrā, 1960.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Opel”, uzbrauca velosipēdistam – 1991.gadā dzimušam vīrietim. Velosipēdists nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē, kur noskaidrojies, ka vadītājs bijis reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,39 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

24.novembrī pulksten 7:50 Limbažos, Jaunā ielā, 1994.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Toyota” atpakaļgaitā, uzbrauca 1983.gadā dzimušai sievietei. Gājēja nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

25.novembrī pulksten 13:10 Gulbenes novadā, Jaungulbenes pagastā, pa vietējas nozīmes ceļu, 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,96 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.novembrī pulksten 22:46 Rūjienas novadā, Ipiķu pagastā, autoceļa Ipiķi – Ozoli 3.kilometrā, 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Vaz”, kurai uzliktas automašīnas “Volkswagen Golf” valsts reģistrācijas numura zīmes. Vadītājs vairākkārtīgi nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajai prasībai apturēt transportlīdzekli, uzsākot bēgšanu. Pulksten 23:01 automašīna tika apturēta un tās vadītājs, kā arī pasažieris, tika aizturēti. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

26.novembrī pulksten 6:45 Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā, 1993.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Passat” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,59 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.novembrī pulksten 16:26 Smiltenē, vecā parka teritorijā, 1997.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,91 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.novembrī pulksten 15:56 Salacgrīvas novadā, Ainažos, Krišjāņa Barona ielā, 2003.gadā dzimis jaunietis, braucot ar velosipēdu, uzbrauca atpakaļgaitā braucošai automašīnai “Audi”, kuru vadīja 1993.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta velosipēdists, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Vēl 26.novembrī pulksten 21:30 Gulbenes novadā, Galgauskas pagastā, savstarpēja konflikta laikā 1961.gadā dzimusi sieviete, sitot ar cirvi, nodarīja miesas bojājumus 1957.gadā dzimušam vīrietim. Abas personas nogādātas tuvākajā ārstniecības iestādē. To dzīvībām briesmas nedraud. Policija noskaidro notikušā apstākļus.