Gulbenē runās par problēmām, kas apdraud gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Šonedēļ, 8.decembrī no plkst.10 līdz 14, Gulbenes novada domes zālē notiks seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kura laikā tiks spriests par risinājumiem gados vecāku cilvēku nodarbinātībai, aģentūru LETA informēja semināra koordinatore Linda Uzkalne.

Pasākumā tiks apspriesti riski zaudēt darbu un nokļūt ilgstošo bezdarbnieku rindās nodarbinātajiem vecumā no 50 līdz 64 gadiem, kas ir gandrīz trešdaļa Latvijā nodarbināto. Tāpat šai grupai ir problēmas ar mūsdienu prasībām atbilstošām iemaņām un izglītību, kā arī pieaug ar veselību saistītie riski.

Semināra darba kārtība tika iedalīta trīs galvenajās tematiskajās daļās, kuras, kā liecina gan ekspertu apkopotā informācija, gan statistika, ir svarīgākās ilgāka darba mūža nodrošināšanai – darba vide, mūžizglītība un karjeras iespējas cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, kā arī veselības problemātika.

“Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” uzsver viens no Gulbenes semināra ziņotājiem, LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, norādot, ka tomēr, risinot šīs vecuma grupas nodarbinātības un darba mūža paildzināšanas jautājumus, ir vairāki nozīmīgi riski un izaicinājumi: “Piemēram, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība un iemaņas, īpaši darbā ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti ir viens no izaicinājumiem, bet veselības problemātika un darba spēju saglabāšana – viens no riskiem,” norāda eksperts.