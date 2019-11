Gulbenē kādai sievietei durta brūce

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 73 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 10 ceļu satiksmes negadījumi, bez fiziski cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies pieci transportlīdzekļa vadītāji no tiem trīs auto vadītāji un divi velosipēdisti. Noformēti 76 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 40 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Burtnieku novadā, kādā īpašumā, konstatēts, ka nakts laikā, izurbjot terases plastikāta durvīs caurumus, iekļūts mājā, kur nozagtas dažādas mantas, kā arī nozagtas automašīnas aizdedzes atslēgas un no pagalma nozagtas automašīnas. Kopējie materiālie zaudējumi vairāk kā 70 tūkstoši eiro. Viena no automašīnām atrasta netālu no mājām – pamesta, nodota īpašniekam. Par notikušo policijā uzsākts kriminālprocess.

Tāpat Burtnieku novadā tika saņemta informācija par to, ka iekļūts kādā ēkā. Izbraucot policijas norīkojumam noskaidrots, ka, atlaužot durvis, iekļūts veikalā, kur nozagts alkohols, dažādas mantas, kā arī sabojātas preces. Kopējie materiālie zaudējumi 190 eiro. Policijā uzsākts kriminālprocess.

Vakar, 5.novembrī policijas darbinieki no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta saņēma informāciju, ka Gulbenē, kādā dzīvoklī sievietei ir durta brūce. Notikuma vietā konstatēts, ka kopīgas alkohola lietošanas laikā vīrietim izcēlies konflikts ar paziņu, kas beidzies ar miesas bojājumu nodarīšanu, iedurot ar nazi. Cietusī nogādāta slimnīcā medicīniskās palīdzības sniegšanai. Par notikušo Gulbenes policijā uzsākts Kriminālprocess par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību.