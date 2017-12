Gulbenē apzog juvelierizstrādājumu veikalu,zagli tūlīt notver

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 22.līdz 27.decembrim, saņemta informācija par 408 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 59 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 143 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 52 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 52 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no negadījumiem saņemta informācija par četriem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 20 vadītāji. Noformēti 432 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 118 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

22.decembrī pulksten 14:50 Valkā, Ausekļa ielā, 1990.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Saab”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza divas promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.decembrī pulksten 21:06 saņemta informācija, ka Gulbenes novadā, Lizumā, Dārza ielas stāvlaukumā, nenoskaidrota persona, vadot automašīnu “Volkswagen Passat Variant”, ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību un citus satiksmes dalībniekus. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 21:52 minētā automašīna tika apturēta. Izrādījās, ka transportlīdzekļa vadītājs, 1986.gadā dzimis vīrietis, spēkratu vadījis reibumā. Vīrietis nepiekrita veiktās pārbaudes rezultātiem, līdz ar to tika nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē, alkohola koncentrācijas noteikšana. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

23.decembrī pulksten 0:24 Strenčos, pa Gaidu ielu, 1978.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Caddy”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,05 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.decembrī pulksten 23:05 Burtnieku novadā, Valmieras pagastā, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) 83. kilometrā, 1995.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Suzuki”, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītāja un pasažieri – 1972.gadā dzimusi sieviete, 2008.gadā dzimusi meitene un 2012.gadā dzimis zēns. Cietušo dzīvībām briesmas nedraud. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

23.decembrī pulksten 12:49 Priekuļu novadā, Mārsnēnu pagastā, pa vietējas nozīmes ceļu, 1985.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Ford” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,3 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.decembrī pulksten 14:59 saņemta informācija, ka Gulbenē, kādā juvelierizstrādājumu veikalā, notikusi dārglietu zādzība. Izbraucot policijas norīkojumam, noskaidrojies, ka veikalā iegājis kāds vīrietis un uzdodoties par klientu, paķēris paplāti uz kuras atradās dažādas rotaslietas. Persona metusies bēgt. Notikušo pamanījis kāds policijas darbinieks, kurš brīvajā laikā bez formas tērpa aizturējis aizdomās turamo. Aizturēšanā iesaistījās arī iedzīvotāji, kuri redzēja notiekošo. Policija pateicas par sniegto palīdzību. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

24.decembrī pulksten 2:01 Limbažu novadā, Viļķenes pagastā, autoceļa Radziņi – Viļķene – Ķirbiži 5. kilometrā, 1991.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volvo”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,14 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.decembrī konstatēts, ka laika posmā no 24.decembra līdz 26.decembra pulksten 13 Kocēnu novadā, Bērzainē, nenoskaidrota persona, izsitot kādas daudzdzīvokļu mājas balkona durvis, iekļuvusi mājoklī un nozagusi dažādas mantas. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

26.decembrī saņemta informācija, ka laika posmā no 24.decembra līdz 26.decembra pulksten 10:55 Cesvaines novadā, Rūpniecības ielā, no kādas darbnīcas smagajām kravas automašīnām nozagta degviela. Sabojājot bāku, kopumā nozagti 250 litri degvielas. Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Policija noskaidro notikušā apstākļus.