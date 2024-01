Grūtībās esošie ukraiņi saņems dāvanu kartes

Biedrība “Latvijas Sarka­nais Krusts” no 15. janvāra līdz 29. februārim īsteno dāvanu karšu programmu, kurā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atbilst konkrētām mērķgrupām, tiks izdalītas veikala “Maxima” dāvanu kartes 100 eiro vērtībā.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Vidzemes komitejas projektu koordinatore Kristīne Juhņeviča infomē: “Šobrīd aptaujāju Vidzemes komitejas teritorijā esošos sociālos dienestus, lai noskaidrotu, cik katrā novadā aptuveni varētu būt cilvēku, kuri atbilst noteiktajām mērķgrupām. Karšu izsniegšana vēl nav sākusies, jo neesam saņēmuši informāciju no visiem sociālajiem dienestiem. Kad ziņas būs apkopotas, plānosim karšu izdales maršrutus, lai visiem, kuriem tas nepieciešams, būtu iespēja dāvanu kartes saņemt.”

Kristīne Juhņeviča piebilst, ka, vadoties no jau saņemtās informācijas no sociālajiem dienestiem, nav ļoti daudz cilvēku, kuri atbilst noteiktajām mērķgrupām, tāpēc nav pamata domāt, ka dāvanu kartes varētu pietrūkt: “Prieks, ka cilvēki ir aktīvi, paši meklē informāciju internetā, sazinās ar mums un jautā par šo iespēju. Visus kontaktus piefiksējam, kad plānosim maršrutus, paši sazināsimies ar šiem cilvēkiem.”

Dāvanu kartes plānots izsniegt Ukrainas kara bēgļiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem un kuriem ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, tāpat personām ar invaliditāti – sākot no 21 gada vecuma -, kurām ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, kā arī ukraiņiem, kuri Lat­vijā iebraukuši pēdējo trīs mēnešu laikā un kuriem ir derīga izziņa no sociālā dienesta par krīzes situācijā esošas personas statusu.

Iepriekš LSK īstenoja dāvanu karšu programmu, kurā ukraiņu ģimenēm ar bērniem bija iespēja saņemt veikala “Maxima” dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. “Šī mērķgrupa bija daudz plašāka. Cilvēki, saņemot dāvanu kartes, bija ļoti priecīgi un pozitīvi novērtēja atbalstu,” pastāsta K. Juhņeviča.