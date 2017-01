Gripas laiks pie durvīm

Pasargā klientus. Cēsu pansionāta medicīnas māsas Iveta Dambele, Velta Bērziņa un Ulla Rudka rūpējas par iemītnieku veselības stāvokli, pasargājot tos no gripas. Foto: Marta Martinsone - Kaša Cēsu pansionāta medicīnas māsas Iveta Dambele, Velta Bērziņa un Ulla Rudka rūpējas par iemītnieku veselības stāvokli, pasargājot tos no gripas.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) paziņojis par gripas epidēmijas sākumu, jo gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka pagājušajā nedēļā četrās Latvijas pilsētās gripas pacientu skaits pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Ņemot vērā, ka gripa jau “klauvē pie durvīm”, Cēsu pansionāts “Cīrulīši” paziņojis par karantīnu. Pansionāta direktore Inga Gunta Paegle saka: “Pagaidām pansionātā gripas saslimšanas gadījumu nav, bet mēs sekojam līdzi ziņām un redzam, ka gripa turpina izplatīties visā valstī. Pagājušajā gadā “Cīrulīšos” karantīna ilga teju trīs mēnešus, bet mums savus klientus izdevās nosargāt. Pansionāta iemītniekiem, viņu vecumā saslimstot ar gripu, var būt ļoti nopietnas sekas. Lai arī tuvinieki nevar satikties ar klientiem klātienē, sūtījumus mēs pieņemam un nododam tālāk. Līdz šim neviens pansionāta iemītnieka radinieks nav iebildis neērtībām. Mediķi seko līdzi ikviena veselībai, visi dzeram vitamīniem bagāto pīlādžu tēju un gaidām, kad infekcija atkāpsies. Karantīna ir izsludināta līdz janvāra beigām, sekosim līdzi situācijai Cēsīs, tad lemsim, kā rīkoties tālāk.”

Arī pie mediķiem vēršas vairāk cilvēku ar gripai raksturīgiem simptomiem, taču tā nereti ir viltus trauksme, jo biežāk apstiprinās rudenim un ziemai raksturīgie vīrusi: “Jā, cilvēku ir daudz, bet neviens gripas slimnieks nav bijis. Ar respiratoriem vīrusiem pašlaik slimo skolēni un pieaugušie, kā par brīnumu, bērndārznieki mazāk,” skaidro ģimenes ārste Brigita Jaunzema.

Viņa arī atgādina gripas pirmās pazīmes un tai raksturīgo slimības simptomu pēkšņo parādīšanos – drebuļi, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38°, stipras galvassāpes, sāpes acu ābolos un “kaulu laušana”, sauss klepus un rīkles iekaisums, izteikts nespēks, apetītes zudums, bezmiegs, maziem bērniem var būt arī vemšana un caureja. “Tā ir tik pēkšņa, ka ne velti cilvēks pasaka to stundu un minūti, kad saslimis. Lai nesaslimtu, cilvēks pats savā labā var izdarīt daudz. Vispirms jau ar sevi un dzīvi jābūt apmierinātiem, priecīgiem un jādomā labas domas. Tas ir pamatu pamats. Sākoties gripas epidēmijai, pastiprināti jālieto C vitamīns, kas ir, piemēram, skābos kāpostos, dzērvenēs, kivi. Ir būtiski uzturā lietot daudz dārzeņus un augļus – to der atcerēties ne tikai gripas epidēmijas laikā, bet arī ikdienā. Ikdienā vairāk jālieto šķidrums, bet brīvdienās jāizvairās no lielveikalu apmeklēšanas, jo tur ir vīrusu paradīze. Tomēr pats svarīgākais ir nebaidīties no gripas un dzīvot pārliecinoši.”

Mediķe uzsver, ka, saslimstot ar gripu, vispirms jāizvairās no kontaktiem ar citiem: “Vīrusu nevajag izplatīt tālāk, ejot uz darbu, veikalu vai pasākumiem. Nevajag radīt saslimšanas draudus citiem. Tā vietā ir jāsāk ārstēšanās, vispirms jāzvana ģimenes ārstam.”

Pret gripu iespējams vakcinēties, bet par šo iespēju pie ģimenes ārstes interesējies tikai viens cilvēks. “Vakcīna pret gripu dod rezultātu, taču šajā laikā saasinās arī pārējās “klasiskās” saslimšanas ar respiratorajiem vīrusiem, un vakcīna no tām nepasargā, kaut simptomi ir ļoti līdzīgi,” tā B. Jaunzema.

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Līga Balode “Druvai” paskaidroja, ka šis gads ne ar ko neatšķiras no agrākajiem: “Bērni slimo, taču mēs nesaņemam informāciju, ar ko tieši. Pagājušajā nedēļā bērnudārza apmeklējums bija ļoti labs, pašlaik mazāk bērnu palicis divās grupiņās. Nekādu būtisku izmaiņu nav, situācija atbilst janvārim.”

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas medicīnas māsa Marija Rakauska ziņo, ka sākumskolā nav palielinājies to izglītojamo skaits, kuri ar sūdzībām vērsušies medpunktā, kas liecinātu par saslimšanu ar gripu. “Mūsu skolēni slimo godīgi, tas nozīmē, ka viņi skolu ar apaukstēšanās simptomiem nekavē tikai tāpēc vien, ka gaidāms nozīmīgs kontroldarbs,” stāsta mediķe. M.Rakauska pastāsta, ka janvārī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā nav palielinājies to skolēnu skaits, kurus slimības simptomu dēļ nācies sūtīt mājās.

Par vakcīnu pret gripu biežāk interesējoties tās iedzīvotāju grupas, kurām pienākas atlaide. Tā, piemēram, 100% atlaide gripas vakcīnai ir bērniem no sešiem mēnešiem līdz divu gadu vecumam, atlaide pienākas arī bērniem ar hroniskām slimībām līdz 18 gadiem. 50% atlaide pienākas grūtniecēm un cilvēkiem pēc 65 gadiem. Tāpat gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.